Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Парниковый ад Венеры: NASA ищет следы воды на небесном теле
Бывший муж Анны Седоковой Янис Тимма найден мёртвым в Москве
Россиян обрадовали повышением МРОТ с 1 января 2025 года
Чтобы машина служила долго и без сбоев, ухаживаем за ней правильно
Это сочетание с шампанским опасно для вашего здоровья
Забудьте о ноже или крае кастрюли — попробуйте оптимальный способ извлечь яйцо из скорлупы
Безопасно и стильно! Как правильно выбрать двери для квартиры
Чтобы российские спортсмены вернулись, нужно действовать, а не просто ждать
Перед Новым годом вырос спрос на авиабилеты в Индонезию и Китай

Цветы в воде и грунте: как укоренить букеты в домашних условиях

3:46
Садоводство » Советы

Цветы в букете, предложенные в качестве подарка или украшения, могут стать источником новых растений, если правильно за ними ухаживать. Укоренение цветов из букета не только позволяет продлить их жизнь, но и дает возможность создать новые растения. 

девушка, цветочный букет
Фото: Wikimedia Commons by Désirée Fawn thatdesiree is licensed under Public domain
девушка, цветочный букет

Выбор подходящего букета

Не все цветы из букета подходят для укоренения. Наиболее успешным вариантом для этой цели будут:

  • Розы: выносливые и популярные цветы, которые легко укореняются.
  • Гвоздики: также хорошо принимаются и могут образовать новые корни.
  • Череда (декоративные травы): быстро укореняются и требуют минимального ухода.
  • Лаванда и другие ароматные травы: хорошо переносят укоренение.

Избегайте укоренять цветы, которые были обработаны консервантами или долго стояли в воде, так как они могут быть истощены и не способны пустить корни.

Подготовка стеблей

При укоренении следует уделить внимание подготовке стеблей:

  • Обрежьте цветы: срежьте стебли цветов под углом, оставляя длину около 15-20 см. Используйте острые ножницы или секатор, чтобы избежать повреждений.
  • Удалите лишние листья: уберите нижние листья, чтобы они не контактировали с водой. Листья могут сгнить и стать источником инфекции.
  • Сделайте надрезы: для увеличения площади укоренения можно сделать несколько небольших надрезов на нижней части стебля.

Выбор метода укоренения

Существует несколько способов укоренения стеблей из букета:

Вода

  1. Поместите подготовленные стебли в стакан с чистой водой, убедившись, что нижняя часть стебля погружена в воду, а листья находятся над уровнем.
  2. Поставьте стакан в светлое и теплое место, но избегайте прямых солнечных лучей.
  3. Меняйте воду каждые 2-3 дня, чтобы избежать гниения.
  4. В течение нескольких недель у вас могут появиться корни длиной 2-5 см.

В грунте

  1. За подготовленными стеблями можно сразу следовать за укоренением в землю.
  2. Используйте легкий и питательный грунт, добавляя вермикулит или перлит для улучшения дренажа.
  3. Уклоните стебли в почву на 3-5 см и полейте.
  4. Создайте тепличные условия, накрывая контейнер пленкой или стеклом, чтобы поддерживать высокую влажность.
  5. Размещайте в светлом месте, но избегайте прямых солнечных лучей.

Уход за укореняемыми цветами

Независимо от выбранного метода укоренения, обеспечьте цветам должный уход:

  • Проверяйте влажность: поддерживайте среднюю влажность почвы или воды, не допуская пересыхания.
  • Проветривайте: если вы используете тепличные условия, периодически открывайте пленку, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.
  • Подкармливайте: когда корни начнут развиваться, можно добавлять удобрения, разбавленные в воде.

Пересадка новых растений

Когда корни станут достаточно длинными (около 5 см), растения можно пересаживать в отдельные горшки с подходящим грунтом. Обеспечьте новые растения достаточным количеством света и умеренным поливом, постепенно адаптируя их к условиям ухода.

Укоренение цветков из букета — это увлекательный процесс, который позволяет не только продлить жизнь цветам, но и создать новые растения. С соблюдением простых шагов и грамотным уходом вы сможете насладиться красотой ваших цветов еще долгое время. Не бойтесь экспериментировать с различными видами цветов, и, возможно, ваше увлечение цветоводством станет настоящим хобби!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Секреты наших бабушек: идеальная квашеная капуста без рассола в домашних условиях
Еда и рецепты
Секреты наших бабушек: идеальная квашеная капуста без рассола в домашних условиях Аудио 
Пряность жизни: как куркума влияет на здоровье
Еда и рецепты
Пряность жизни: как куркума влияет на здоровье Аудио 
Сделайте самый вкусный фарш для пельменей! Блюдо разлетится вмиг
Еда и рецепты
Сделайте самый вкусный фарш для пельменей! Блюдо разлетится вмиг Аудио 
Популярное
Россия заключила сделку, которая стала настоящим успехом

Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.

Россия заключила одну из самых крупных нефтяных сделок в своей истории
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Что нельзя носить с джинсами, если вы хотите выглядеть модно и элегантно?
Проще некуда: гладкий и вкусный базовый крем для тортов и десертов всего из двух ингредиентов
Крылатая ракета Taurus. Чем грозят России потомки Третьего рейха Дмитрий Плотников Путин и Белоусов на коллегии минобороны: Россия выигрывает первую битву с НАТО на Украине Любовь Степушова Тревожнейший звонок: Евросоюз начинает законодательно готовиться к большой войне? Андрей Николаев
Брэд Питт отреагировал на предложение сняться с Анджелиной Джоли за 60 миллионов долларов
Змея 2025 года: что нельзя есть за праздничным столом
Сделайте самый вкусный фарш для пельменей! Блюдо разлетится вмиг
Сделайте самый вкусный фарш для пельменей! Блюдо разлетится вмиг
Последние материалы
Бывший муж Анны Седоковой Янис Тимма найден мёртвым в Москве
Россиян обрадовали повышением МРОТ с 1 января 2025 года
Чтобы машина служила долго и без сбоев, ухаживаем за ней правильно
Это сочетание с шампанским опасно для вашего здоровья
Цветы в воде и грунте: как укоренить букеты в домашних условиях
Забудьте о ноже или крае кастрюли — попробуйте оптимальный способ извлечь яйцо из скорлупы
Безопасно и стильно! Как правильно выбрать двери для квартиры
Чтобы российские спортсмены вернулись, нужно действовать, а не просто ждать
Перед Новым годом вырос спрос на авиабилеты в Индонезию и Китай
Какие ингредиенты в креме для лица могут вызвать раздражение кожи и акне?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.