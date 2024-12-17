Уникальный сорт картофеля: урожай до 12 кг с куста без окучивания

Периодически обновлять сорт картофеля на участке — это не только способ повысить урожайность, но и возможность избежать заболеваний и вредителей. Новые сорта часто оказываются более стойкими к погодным условиям и требуют меньше ухода, что значительно облегчает жизнь дачника.
Селекционеры выделяют "Богатырь" за его уникальные особенности. Этот сорт отличается крупными клубнями, отличным вкусом и, главное, простотой ухода.
Главные преимущества сорта:
Характеристики:
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Отсутствие необходимости в окучивании — главное преимущество "Богатыря". Кусты разрастаются вширь до 50 см, поэтому любое вмешательство может повредить растение и снизить урожайность.
Этот сорт подойдёт для тех, кто хочет получить отличный урожай без лишних хлопот. Картофель "Богатырь" — это выбор для дачников, которые ценят высокую производительность и простоту в уходе.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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