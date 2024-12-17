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Уникальный сорт картофеля: урожай до 12 кг с куста без окучивания

2:00
Садоводство

Периодически обновлять сорт картофеля на участке — это не только способ повысить урожайность, но и возможность избежать заболеваний и вредителей. Новые сорта часто оказываются более стойкими к погодным условиям и требуют меньше ухода, что значительно облегчает жизнь дачника.

Картошка, картофель
Фото: https://www.flickr.com/photos/tomtolkien/4213688766/ by Thomas Tolkien from Scarborough, UK, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Картошка, картофель

Картофель "Богатырь" — что это за сорт

Селекционеры выделяют "Богатырь" за его уникальные особенности. Этот сорт отличается крупными клубнями, отличным вкусом и, главное, простотой ухода.

Главные преимущества сорта:

  • Высокая урожайность: до 12 кг с одного куста, даже без окучивания.
  • Устойчивость к засухе, обильным осадкам, болезням и вредителям.
  • Позднее созревание (130 дней), благодаря чему картофель хорошо хранится.
  • Универсальность в использовании: подходит для жарки, варки, салатов и супов.

Характеристики:

  • Кусты вырастают до 60 см в высоту.
  • Средний вес клубня — 80-300 г (при выращивании в плодородной почве).
  • Картофель активно разрастается вширь, что делает окучивание не только ненужным, но и нежелательным.

Правила посадки

Дистанция:

  • Между лунками — 30-35 см.
  • Между рядами — 60-65 см.

Глубина посадки:

  • В песчаном грунте — 8-10 см.
  • В тяжёлых грунтах — 5-6 см.

Особенности ухода

Отсутствие необходимости в окучивании — главное преимущество "Богатыря". Кусты разрастаются вширь до 50 см, поэтому любое вмешательство может повредить растение и снизить урожайность.

Этот сорт подойдёт для тех, кто хочет получить отличный урожай без лишних хлопот. Картофель "Богатырь" — это выбор для дачников, которые ценят высокую производительность и простоту в уходе.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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