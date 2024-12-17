Как кожура мандаринов защитит ваши растения и повысит урожайность

1:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Новый год и Рождество — время радости, угощений и… полезных идей для дачников. В разгар зимних праздников стоит обратить внимание на мандарины, особенно на их кожуру. Этот, казалось бы, бесполезный отход может стать настоящим помощником на вашем загородном участке.

Фото: creativecommons.org by Myrna Litt is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Огород

Как использовать мандариновую кожуру на даче

Удобрение

Весной собранную и высушенную кожуру можно измельчить в порошок. Этот натуральный продукт отлично подойдёт для картофеля и томатов: просто добавьте его в лунки при посадке. Ещё один способ — закопать кожуру под разными культурами на глубину около 5 см. Мандариновая кожура обогатит почву калием и фосфором, полезными для роста растений.

Повышение зимостойкости растений

Настой из мандариновой кожуры помогает растениям справляться с холодами. Для этого приготовьте настой, отфильтруйте его и используйте для полива под корень. Это укрепит иммунитет культур и повысит их устойчивость к низким температурам.

Средство против вредителей

Разбавьте настой из мандариновой кожуры водой в равных пропорциях, и у вас получится эффективное средство для борьбы с вредителями. Опрыскайте этой жидкостью уязвимые растения, чтобы защитить их от насекомых.

Собирая кожуру мандаринов зимой, вы не только уменьшите количество отходов, но и подготовите полезные средства для сада и огорода, которые пригодятся уже в следующем сезоне.

Уточнения

Мандари́н (лат. Cītrus reticulāta) — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.

