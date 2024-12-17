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Как защитить яблони от вредителей: простой способ без химии

1:20
Садоводство

Чтобы получить щедрый урожай яблок, садоводы должны соблюдать несколько важных правил: правильно подкармливать деревья, обеспечивать достаточный полив, грамотно проводить обрезку и защищать яблони от вредителей и болезней.

Яблоня "Белый налив"
Фото: commons.wikimedia.org by Mariuszjbie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Яблоня "Белый налив"

Особенно интересен последний аспект — защита от насекомых-вредителей. Вместо использования химических препаратов можно попробовать простой, но эффективный лайфхак с полиэтиленовым пакетом и монетами.

Как работает метод с пакетом и монетами:

  • Возьмите обычный полиэтиленовый пакет и наполните его водой примерно на три четверти объёма.
  • Бросьте в пакет монеты, желательно блестящие. Чем ярче их поверхность, тем лучше.
  • Завяжите пакет и повесьте его на ветви яблони.
  • Разместите мешочки так, чтобы на них регулярно попадали солнечные лучи.

Благодаря преломлению и отражению света, пакеты с водой превращаются в своеобразные "мини-зеркала". Вредители будут пугаться бликов и сияния, избегая дерева.

Этот простой трюк помогает снизить использование химических препаратов, что делает уход за яблонями более экологичным. Он подходит для дачников, которые хотят защитить урожай, не нанося вреда природе.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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