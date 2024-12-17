Как правильно использовать яичную скорлупу как удобрение

Многие огородники всю зиму собирают яичную скорлупу, сушат её, измельчают в порошок или крошку, чтобы использовать как удобрение. Это натуральное средство давно зарекомендовало себя, но важно знать, как применять его правильно, чтобы не навредить растениям.
Как и в случае с магазинными удобрениями, органические добавки подходят не всем культурам. Многие дачники игнорируют этот факт и используют яичную скорлупу без разбора, что может оказаться бесполезным или даже вредным.
Капуста
Скорлупа помогает укрепить корневую систему капусты. Её вносят в лунки перед посадкой. Кроме того, рассыпав измельчённую скорлупу по грядке, вы защитите рассаду от брюхоногих вредителей, таких как слизни.
Картофель
Для картофеля удобрение вносится в междурядья при посадке. Скорлупа помогает улучшить качество почвы и обеспечивает растения кальцием.
Томаты
Томаты нуждаются в кальции для формирования крепких плодов, и яичная скорлупа — отличное средство для подкормки.
Слива
Из плодовых деревьев скорлупу лучше всего вносить под сливу. Делать это нужно раз в 2-3 года для обогащения почвы.
Использование яичной скорлупы по этим рекомендациям поможет вам повысить урожайность и улучшить здоровье растений, не тратя лишние деньги на химические удобрения.
Яичная скорлупа - внешняя оболочка яйца, которая бывает как твёрдой, так и мягкой.
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