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Как правильно использовать яичную скорлупу как удобрение

1:36
Садоводство

Многие огородники всю зиму собирают яичную скорлупу, сушат её, измельчают в порошок или крошку, чтобы использовать как удобрение. Это натуральное средство давно зарекомендовало себя, но важно знать, как применять его правильно, чтобы не навредить растениям.

Яичная скорлупа
Фото: creativecommons.org by Aline Ponce is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
Яичная скорлупа

Основная ошибка

Как и в случае с магазинными удобрениями, органические добавки подходят не всем культурам. Многие дачники игнорируют этот факт и используют яичную скорлупу без разбора, что может оказаться бесполезным или даже вредным.

Какие растения любят яичную скорлупу

Капуста

Скорлупа помогает укрепить корневую систему капусты. Её вносят в лунки перед посадкой. Кроме того, рассыпав измельчённую скорлупу по грядке, вы защитите рассаду от брюхоногих вредителей, таких как слизни.

Картофель

Для картофеля удобрение вносится в междурядья при посадке. Скорлупа помогает улучшить качество почвы и обеспечивает растения кальцием.

Томаты

Томаты нуждаются в кальции для формирования крепких плодов, и яичная скорлупа — отличное средство для подкормки.

Слива

Из плодовых деревьев скорлупу лучше всего вносить под сливу. Делать это нужно раз в 2-3 года для обогащения почвы.

Использование яичной скорлупы по этим рекомендациям поможет вам повысить урожайность и улучшить здоровье растений, не тратя лишние деньги на химические удобрения.

Уточнения

Яичная скорлупа - внешняя оболочка яйца, которая бывает как твёрдой, так и мягкой.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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