Какие огурцы посадить в этом сезоне: советы для максимального урожая

1:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие огородники всё чаще отказываются от выращивания картошки в пользу других, более дорогих и универсальных овощей. Среди них — огурцы, которые остаются фаворитами, несмотря на их боязнь холодов. Чтобы получить отличный урожай даже в непростых климатических условиях, важно правильно выбрать сорт. Вот три лучших варианта, которые подойдут как для опытных, так и для начинающих огородников.

Фото: commons.wikimedia.org by Guillaume Paumier, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Огурцы

"Чемпион" — урожайность и выносливость

Этот сорт отлично справляется с холодами и радует высокой урожайностью. При правильном уходе с одного квадратного метра можно собрать до 30 килограммов огурцов. Такой результат делает его идеальным для тех, кто ценит эффективность и стабильность. "Отелло" — сладкий вкус без горечи

Главное преимущество "Отелло" — сладкие плоды, которые никогда не горчат и не бывают пустотелыми. Сорт прекрасно плодоносит даже в сырую и холодную погоду. Он устойчив к большинству распространённых заболеваний, что особенно важно для тех, кто не хочет тратить много времени на обработку растений. "Форсаж" — для длительного сезона

Этот сорт радует огородников длительным периодом плодоношения — до октября. "Форсаж" можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплице. Он устойчив к болезням, не требует обильного освещения и подходит для регионов с коротким летом.

Почему важно выбрать правильный сорт

Каждый из перечисленных сортов обладает своими особенностями, но их объединяет одно: устойчивость к неблагоприятным условиям. Благодаря этому можно собрать отличный урожай даже в сложных климатических условиях.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

