Огурцы и помидоры: 4 главные проблемы совместного выращивания

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Можно ли сажать томаты и огурцы рядом? Этот вопрос часто задают начинающие огородники. На первый взгляд, у этих культур нет явных конфликтов: они одинаково хорошо растут в плодородной почве. Однако у них есть существенные различия в требованиях к уходу, которые стоит учитывать.

Фото: commons.wikimedia.org by VdS Comunicacion, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Томаты

Главные отличия томатов и огурцов

Разные требования к поливу

Томаты предпочитают полив под корень, так как капли воды на листьях могут вызывать ожоги.

Огурцы любят обильный полив и высокую влажность, их часто поливают «душем».

Подкормка

Томаты нуждаются в регулярных подкормках для полноценного роста и плодоношения.

Огурцы обходятся минимальными подкормками.

Влажность и проветривание

Огурцы требуют высокой влажности воздуха, которую помидоры не переносят.

Томаты любят сухость и хорошо реагируют на проветривание, в то время как огурцы плохо переносят сквозняки.

Температурный режим

При высокой влажности и повышенных температурах томаты начинают желтеть и сохнуть.

Огурцы чувствуют себя комфортно в таких условиях.

Как выращивать их вместе

Если вы всё же хотите посадить томаты и огурцы рядом, учтите эти особенности:

Разделите участок или теплицу на зоны.

Обеспечьте томатам проветривание, но избегайте сквозняков для огурцов.

Поливайте культуры по-разному: огурцам чаще и обильнее, а томатам под корень.

Следите за влажностью и температурой, чтобы удовлетворить потребности обеих культур.

Таким образом, при правильном подходе и внимательном уходе эти растения могут расти рядом и приносить хороший урожай.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).



Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

