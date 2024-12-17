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Огурцы и помидоры: 4 главные проблемы совместного выращивания

1:47
Садоводство

Можно ли сажать томаты и огурцы рядом? Этот вопрос часто задают начинающие огородники. На первый взгляд, у этих культур нет явных конфликтов: они одинаково хорошо растут в плодородной почве. Однако у них есть существенные различия в требованиях к уходу, которые стоит учитывать.

Томаты
Фото: commons.wikimedia.org by VdS Comunicacion, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Томаты

Главные отличия томатов и огурцов

Разные требования к поливу

  • Томаты предпочитают полив под корень, так как капли воды на листьях могут вызывать ожоги.
  • Огурцы любят обильный полив и высокую влажность, их часто поливают «душем».

Подкормка

  • Томаты нуждаются в регулярных подкормках для полноценного роста и плодоношения.
  • Огурцы обходятся минимальными подкормками.

Влажность и проветривание

  • Огурцы требуют высокой влажности воздуха, которую помидоры не переносят.
  • Томаты любят сухость и хорошо реагируют на проветривание, в то время как огурцы плохо переносят сквозняки.

Температурный режим

  • При высокой влажности и повышенных температурах томаты начинают желтеть и сохнуть.
  • Огурцы чувствуют себя комфортно в таких условиях.

Как выращивать их вместе

Если вы всё же хотите посадить томаты и огурцы рядом, учтите эти особенности:

  • Разделите участок или теплицу на зоны.
  • Обеспечьте томатам проветривание, но избегайте сквозняков для огурцов.
  • Поливайте культуры по-разному: огурцам чаще и обильнее, а томатам под корень.
  • Следите за влажностью и температурой, чтобы удовлетворить потребности обеих культур.

Таким образом, при правильном подходе и внимательном уходе эти растения могут расти рядом и приносить хороший урожай.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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