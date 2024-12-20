Способы продлить свежесть картофеля в квартире

1:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Картофель, известный как "второй хлеб", пользуется популярностью среди граждан благодаря разнообразию вкусных блюд, которые можно приготовить на его основе. Многие предпочитают хранить картошку не в погребе или подвале, а прямо в своей квартире.

Фото: flickr.com by Paul Asman and Jill Lenoble, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Картофель

Однако такая привычка может вызвать определенные проблемы, так как даже при хранении в холодильнике картофель может начать прорастать. Проросшие клубни не только теряют свои вкусовые качества, но и становятся потенциально опасными для здоровья из-за накопления токсичного соединения соланина.

Существует простое решение, которое помогает предотвратить прорастание картофеля в домашних условиях. Для этого достаточно положить несколько яблок рядом с картошкой. Яблоки выделяют этилен, газ, который замедляет рост клубней. Этот простой и доступный метод позволяет сохранить картофель свежим дольше, не прибегая к сложным мерам.

Важно отметить, что проросший картофель можно употреблять в пищу, однако перед этим необходимо удалить все прорастки и тщательно очистить клубни. Но лучше всего предотвратить прорастание, чтобы сохранить все питательные вещества и вкус.

Использование яблок для хранения картошки становится хорошей привычкой, позволяющей избежать лишних проблем и сохранить здоровье.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

