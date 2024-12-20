Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Безопасность на парковке: складывать зеркала или нет
Рассказываем, как поливать и кормить комнатные растения зимой
Четырёхлетний сын Бориса Грачевского снялся в кино
Рассказываем, как оживить орхидеи и заставить их цвести
Как преобразить вкус варёной картошки: 5 способов
Простые упражнения против боли в коленях: советы и тренировки
Медный купорос: незаменимый помощник на дачном участке осенью
Сон домашних животных: как распознать проблемы и помочь
Миллионы лет подо льдом: что живет в озере Энигма

Способы продлить свежесть картофеля в квартире

1:24
Садоводство

Картофель, известный как "второй хлеб", пользуется популярностью среди граждан благодаря разнообразию вкусных блюд, которые можно приготовить на его основе. Многие предпочитают хранить картошку не в погребе или подвале, а прямо в своей квартире.

Картофель
Фото: flickr.com by Paul Asman and Jill Lenoble, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Картофель

Однако такая привычка может вызвать определенные проблемы, так как даже при хранении в холодильнике картофель может начать прорастать. Проросшие клубни не только теряют свои вкусовые качества, но и становятся потенциально опасными для здоровья из-за накопления токсичного соединения соланина.

Существует простое решение, которое помогает предотвратить прорастание картофеля в домашних условиях. Для этого достаточно положить несколько яблок рядом с картошкой. Яблоки выделяют этилен, газ, который замедляет рост клубней. Этот простой и доступный метод позволяет сохранить картофель свежим дольше, не прибегая к сложным мерам.

Важно отметить, что проросший картофель можно употреблять в пищу, однако перед этим необходимо удалить все прорастки и тщательно очистить клубни. Но лучше всего предотвратить прорастание, чтобы сохранить все питательные вещества и вкус.

Использование яблок для хранения картошки становится хорошей привычкой, позволяющей избежать лишних проблем и сохранить здоровье.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему
Недвижимость
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему Аудио 
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Садоводство, цветоводство
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке Аудио 
Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян
Шоу-бизнес
Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян Аудио 
Популярное
Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян

Наследник Павла Прилучного не захотел делать фото рядом с мачехой Зепюр Брутян.

Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
В США прокомментировали уничтожение четырёх Patriot и радара ПВО на Украине
Грецкий орех — дерево, которое нельзя сажать рядом с домом
Венгрия и Словакия готовы наказать Украину и ЕС за позицию по транзиту газа Любовь Степушова Сергей Чепиков о допуске РФ: без Олимпиады мы не зажжём искры в глазах юных спортсменов Дмитрий Плотников Разведчик: Орешник выиграет дуэль с THAAD, NASAMS, Patriot и IRIS-T Олег Володин
Горячий напиток, который может стать причиной серьёзных заболеваний
Овердрайв — забытая функция, которая до сих пор спасает водителей
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей
Последние материалы
Медный купорос: незаменимый помощник на дачном участке осенью
Сон домашних животных: как распознать проблемы и помочь
Миллионы лет подо льдом: что живет в озере Энигма
Подорожание на рынке запчастей: как изменился справочник по ОСАГО
Где ТО будет самым дорогим? Новый рост цен с января
BP и Ирак договорились о возобновлении разработки месторождений Киркука
Три ошибки ухода за орхидеями, которые нужно исправить
Способы продлить свежесть картофеля в квартире
Ходьба — простое решение для борьбы с депрессией. Так ли это?
Ледяной маникюр: тренд, который будет с нами всю зиму
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.