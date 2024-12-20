Рассказываем, что делать, если огурцы остановились в росте

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Огурцы могут сталкиваться с проблемами роста после всходов, что вызывает беспокойство у огородников. Существует несколько причин, почему растения могут остановиться в развитии, и для каждой из них существуют решения.

Фото: commons.wikimedia.org. by Magnus Manske, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Огурцы

Первой причиной может стать низкая температура воздуха, особенно ночью. Для полноценного плодоношения огурцам требуется температура в диапазоне от 15 до 18 °С. Если температура опускается ниже 14 °С, ростовые процессы останавливаются. В этом случае рекомендуется укрывать огурцы пленкой на ночь, чтобы защитить их от холода и поддерживать оптимальные условия для роста.

Недостаток влаги также может быть значительным фактором, способствующим замедлению роста. Огурцы — влаголюбивые растения, и нехватка влаги может привести к остановке их развития. Особенно это заметно на песчаных грунтах, где влага быстро испаряется.

Для решения проблемы следует увеличить частоту полива, обеспечивая увлажнение почвы на глубину около 10 сантиметров. Полив должен производиться теплой, отстоянной на солнце водой, что поможет растению лучше впитывать влагу.

Кроме того, недостаток азота в почве может быть третьей причиной остановки роста. Этот элемент необходим для формирования зеленой массы. Чтобы восполнить нехватку азота, стоит внести удобрения, содержащие этот элемент, такие как мочевина, навоз или настой крапивы.

Соблюдение этих рекомендаций поможет огурцам вновь активизироваться в росте и обеспечит их обильное плодоношение.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

