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Как выбрать комнатные цветы, не требующие ухода

1:46
Садоводство

При украшении интерьера квартиры цветами многие не задумываются о том, что растения требуют внимания и тщательного ухода. Однако существуют неприхотливые цветы, которые могут стать идеальным решением для тех, кто не хочет тратить много времени на заботу о растениях. Эти цветы способны цвести даже в условиях минимального ухода, что делает их популярными среди "ленивых" цветоводов.

Комнатные растения
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Комнатные растения

Одним из самых неприхотливых растений является декабрист. Этот цветок не требует частого полива и может зацвести даже в сухом грунте. Декабрист отлично себя чувствует на любом подоконнике и не нуждается в ярком солнечном свете, что делает его идеальным вариантом для квартир с ограниченным освещением.

Другим простым в уходе цветком является стефанотис, известный также как домашний жасмин. Это растение радует глаз цветами круглый год, даже если ему не уделяется много внимания. Чтобы добиться цветения, достаточно убрать цветок от источников света на ночь. После цветения стефанотис следует подрезать, и на этом забота о нем заканчивается.

Пеларгония, или герань, также пользуется популярностью среди цветоводов благодаря своей неприхотливости. Этот цветок легко растет в любых условиях и требует лишь редкого полива и подсыпки почвы. При добавлении удобрений пеларгония будет цвести почти без остановки, радуя глаз яркими соцветиями.

Таким образом, выбор неприхотливых комнатных растений может стать отличным вариантом для тех, кто хочет наслаждаться цветами в своем доме, не тратя много времени на их уход.

Уточнения

Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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