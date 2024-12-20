Как сохранить морковь в погребе свежей до весны

1:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сохранить морковь свежей и сочной до весны может быть не так просто, как кажется. Часто в течение зимы корнеплоды высыхают, становятся твердыми и невкусными, а иногда даже покрываются плесенью или начинают прорастать. Для предотвращения этих проблем дачники применяют несколько хитростей, которые помогают сохранить урожай в идеальном состоянии.

Фото: flickr.com by Jeremy Keith, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Морковь

Перед закладкой моркови на хранение ее необходимо тщательно очистить, просушить и правильно подготовить. Ключевым моментом является способ срезания ботвы. Чтобы морковь оставалась пригодной для употребления на протяжении всей зимы, следует обрезать ботву вместе с верхушкой корнеплода на 1-2 сантиметра. Оставление длинных пеньков может привести к гниению.

После обрезки морковку следует присыпать мелом, что поможет предотвратить гниение, и затем укладывать в опилки или песок. Важно также контролировать уровень влажности в погребе.

Если она составляет 90-95%, то при соблюдении вышеуказанных рекомендаций корнеплоды смогут храниться до весны, оставаясь при этом сочными и свежими, словно только что собранными с грядки. Однако для моркови, предназначенной для получения семян, ботву срезать не следует.

Следование этим простым советам значительно увеличивает шансы на успешное хранение моркови до весны, что делает её готовой к употреблению в любое время.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

