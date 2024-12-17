Рассказываем, как подготовить клубнику к зимовке для лучшего урожая

1:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Зимовка клубники является ключевым фактором для будущего урожая ягод. Неправильная подготовка растений к зимним условиям может привести к их промерзанию и, как следствие, снижению урожайности. Чтобы обеспечить клубнике надежную защиту, необходимо соблюдать несколько рекомендаций.

Фото: 500px.com by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Клубника

В сентябре перед укрытием клубники следует обрезать сухие и пораженные листья. Удаленные части растения необходимо сжечь, чтобы способствовать росту новой зеленой массы. Важно, чтобы при укрытии не засыпали центр растения, известный как "сердце".

Одним из эффективных способов укрытия является использование лесных хвойных игл или перегноя от опавших листьев вокруг стеблей. Если нет возможности собрать лесной материал, подходят опилки или любые древесные отходы. Также можно использовать солому, скошенную траву или нарезанный картон, а также торфяные смеси с песком.

В холодный период года снег также может служить укрытием. Он помогает сохранять тепло, а под его слоем происходит поступление питательных веществ. Однако следует помнить, что необходимо использовать только натуральные материалы, такие как песчаные, листовые и древесные отходы.

Если планируется применение пленки или пластика, нужно обязательно сделать отверстия для вентиляции.

После сильных морозов укрытие следует убрать, чтобы обеспечить питание от снега, достаточное поступление воздуха и испарение влаги. В противном случае стебли могут пострадать от сильного солнца весной или сгнить при таянии снега.

Хорошим вариантом является высаживание клубники на "теплые грядки", где можно разместить солому, вырванную траву без корней, торф и рыхлую лесную почву, а сверху — саженцы.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб «клубок, шарообразное тело») — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

