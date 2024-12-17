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Как снег в теплице помогает поддерживать плодородие почвы

1:23
Садоводство

Зимой многие дачники считают, что закидывание снега в теплицу не имеет смысла, так как в это время года ничего не растет. Однако опытные садоводы утверждают, что снег в теплице играет важную роль в поддержании здоровья почвы и будущего урожая.

Теплица
Фото: commons.wikimedia.org by Selso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Теплица

Основной причиной для добавления снега является необходимость сохранить влажность в почве. Даже зимой влага продолжает испаряться, и без снега почва может затвердеть и потерять плодородие. Если земля замерзнет, это негативно скажется на урожае в следующем сезоне.

Снег, попадая в теплицу, насыщает почву влагой. С наступлением весны он превращается в талую воду, восстанавливая необходимую влажность и микрофлору. Кроме того, снежный покров защищает почву от промерзания и эрозии. Он также замедляет химические процессы в грунте, что положительно влияет на его состояние.

Для закидывания снега в теплицу подойдут снег с дорожек или с крыши самого сооружения. Главное — не создавать слишком большие сугробы. Оптимальная толщина слоя снега составляет около 30 сантиметров. Слишком большой объем снега может затвердеть и долго таять весной, что уменьшит его полезность для почвы.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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