Плодовые деревья в саду требуют постоянного ухода, особенно если на стволе образуется дупло. Игнорирование этой проблемы может привести к гибели дерева из-за гниения древесины.
Для начала необходимо тщательно очистить полость от мусора и гнили. Удалённые остатки рекомендуется сжечь, чтобы предотвратить распространение грибков и болезней на другие растения или почву.
После этого важно провести дезинфекцию. Подойдут фунгициды, а также растворы медного или железного купороса, которые помогают предотвратить дальнейшее разрушение древесины.
В зависимости от размера дупла выбираются разные методы.
Заделывать дупло желательно до зимы, особенно если оно сквозное. Оставлять его открытым опасно: при попадании влаги и низких температурах древесина будет гнить быстрее, что ослабит иммунитет дерева.
Внимательное отношение к состоянию ствола помогает продлить жизнь растения и сохранить урожай.
Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.
Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.