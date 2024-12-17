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Спасение яблони: чем закрыть дупло и защитить дерево

Садоводство

Плодовые деревья в саду требуют постоянного ухода, особенно если на стволе образуется дупло. Игнорирование этой проблемы может привести к гибели дерева из-за гниения древесины.

Яблоня
Фото: commons.wikimedia.org by あおもりくま,Aomorikuma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Яблоня

Что делать с дуплом

Для начала необходимо тщательно очистить полость от мусора и гнили. Удалённые остатки рекомендуется сжечь, чтобы предотвратить распространение грибков и болезней на другие растения или почву.

После этого важно провести дезинфекцию. Подойдут фунгициды, а также растворы медного или железного купороса, которые помогают предотвратить дальнейшее разрушение древесины.

Чем заделывать

В зависимости от размера дупла выбираются разные методы.

  • Большие полости рекомендуется заделывать цементом, предварительно вставив в древесину несколько гвоздей для лучшей фиксации.
  • Небольшие отверстия удобно закрыть деревянной пробкой или залить монтажной пеной, которая популярна благодаря простоте применения.

Заделывать дупло желательно до зимы, особенно если оно сквозное. Оставлять его открытым опасно: при попадании влаги и низких температурах древесина будет гнить быстрее, что ослабит иммунитет дерева.

Внимательное отношение к состоянию ствола помогает продлить жизнь растения и сохранить урожай.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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