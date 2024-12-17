Спасение яблони: чем закрыть дупло и защитить дерево

Плодовые деревья в саду требуют постоянного ухода, особенно если на стволе образуется дупло. Игнорирование этой проблемы может привести к гибели дерева из-за гниения древесины.

Фото: commons.wikimedia.org by あおもりくま,Aomorikuma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Яблоня

Что делать с дуплом

Для начала необходимо тщательно очистить полость от мусора и гнили. Удалённые остатки рекомендуется сжечь, чтобы предотвратить распространение грибков и болезней на другие растения или почву.

После этого важно провести дезинфекцию. Подойдут фунгициды, а также растворы медного или железного купороса, которые помогают предотвратить дальнейшее разрушение древесины.

Чем заделывать

В зависимости от размера дупла выбираются разные методы.

Большие полости рекомендуется заделывать цементом, предварительно вставив в древесину несколько гвоздей для лучшей фиксации.

Небольшие отверстия удобно закрыть деревянной пробкой или залить монтажной пеной, которая популярна благодаря простоте применения.

Заделывать дупло желательно до зимы, особенно если оно сквозное. Оставлять его открытым опасно: при попадании влаги и низких температурах древесина будет гнить быстрее, что ослабит иммунитет дерева.

Внимательное отношение к состоянию ствола помогает продлить жизнь растения и сохранить урожай.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

