Как использовать старые газеты, чтобы облегчить уход за участком

1:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Современные газеты активно применяются на дачных участках благодаря своей экологичности и универсальности. В отличие от старых выпусков, содержащих опасные химические вещества в составе краски, современные издания стали безопасным материалом, который может принести реальную пользу саду и огороду.

Фото: pixabay.com by cottonbro studio, lil artsy, pixabay, RODNAE productions, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Газеты

Способы применения газет на даче

Мульча для почвы

Газеты можно использовать как мульчу. Они помогают сохранять влагу в почве, предотвращают её пересыхание, а после перегнивания улучшают структуру грунта.

Контроль сорняков

Раскладывая газеты на участке в местах с интенсивным ростом сорняков, можно создать барьер, блокирующий доступ света. Это существенно замедляет рост нежелательных растений. Чтобы бумага не улетела при ветре, её рекомендуется фиксировать камнями, досками или другим грузом.

Облагораживание междурядий

Газеты подойдут для покрытия проходов между грядками. Это поможет минимизировать рост сорняков и сделать перемещение по участку более комфортным. Обувь останется чистой, даже после полива или дождя.

Использование газет в садоводстве — это доступный и экологичный способ улучшить участок и облегчить уход за растениями.

Уточнения

Газе́та — печатное периодическое издание, выходящее под постоянным названием и не реже одного раза в месяц.

