Современные газеты активно применяются на дачных участках благодаря своей экологичности и универсальности. В отличие от старых выпусков, содержащих опасные химические вещества в составе краски, современные издания стали безопасным материалом, который может принести реальную пользу саду и огороду.
Газеты можно использовать как мульчу. Они помогают сохранять влагу в почве, предотвращают её пересыхание, а после перегнивания улучшают структуру грунта.
Раскладывая газеты на участке в местах с интенсивным ростом сорняков, можно создать барьер, блокирующий доступ света. Это существенно замедляет рост нежелательных растений. Чтобы бумага не улетела при ветре, её рекомендуется фиксировать камнями, досками или другим грузом.
Газеты подойдут для покрытия проходов между грядками. Это поможет минимизировать рост сорняков и сделать перемещение по участку более комфортным. Обувь останется чистой, даже после полива или дождя.
Использование газет в садоводстве — это доступный и экологичный способ улучшить участок и облегчить уход за растениями.
Газе́та — печатное периодическое издание, выходящее под постоянным названием и не реже одного раза в месяц.
Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.