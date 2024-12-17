Можно ли оставить теплицу открытой зимой: подготовка грунта к следующему сезону

1:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Подготовка теплицы к зиме — важный этап для обеспечения её эффективного функционирования в новом сезоне. Основные действия включают удаление растительных остатков, дезинфекцию и обработку грунта. Этот процесс требует внимания к деталям, особенно если теплица изготовлена из поликарбоната.

Фото: https://web.archive.org/web/20161028162758/http://www.panoramio.com/photo/94942746 by Божьев С.В., https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Теплица

Остатки растений необходимо удалить, а грунт можно заменить осенью. Внутренние поверхности теплицы и оборудование, такие как стеллажи, тщательно моются мыльным раствором, который затем смывается горячей водой. Это помогает предотвратить развитие болезнетворных бактерий.

Термическая обработка грунта проводится до внесения удобрений. Для этого в солнечный день грядки поливаются кипятком: около одного ведра на квадратный метр. После этого теплица герметично закрывается на сутки, чтобы пар уничтожил грибки и бактерии. На финальном этапе вносятся удобрения.

Споры вызывает вопрос о том, стоит ли оставлять двери теплицы открытыми зимой. Одни огородники считают, что низкая температура эффективно дополняет борьбу с патогенами, а другие отмечают риск проникновения животных, что может привести к нежелательным последствиям.

Научных подтверждений необходимости открытых или закрытых дверей пока не существует.

Регулярное проведение всех этих процедур обеспечивает подготовленность теплицы к следующему сезону и улучшает качество выращиваемых культур.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады.

