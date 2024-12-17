Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Худеем без травм: 5 правил, чтобы не повредить тело на пробежке
Тренер Яниса Тиммы назвал баскетболиста уничтоженным человеком
Врач напомнила об опасности герпеса
Мыть или не мыть яйца: простые правила обработки для безопасности
Новый стандарт HDMI 2.2: что он принесет для геймеров и создателей контента
Ноотропные препараты попали под видом БАДов на маркетплейсы
Как сохранить погреб сухим и чистым круглый год
Судебные тяжбы привели к смене названия компании Ёбидоёби
Нельзя откладывать ремонт этих автомобильных дефектов

Можно ли оставить теплицу открытой зимой: подготовка грунта к следующему сезону

1:36
Садоводство

Подготовка теплицы к зиме — важный этап для обеспечения её эффективного функционирования в новом сезоне. Основные действия включают удаление растительных остатков, дезинфекцию и обработку грунта. Этот процесс требует внимания к деталям, особенно если теплица изготовлена из поликарбоната.

Теплица
Фото: https://web.archive.org/web/20161028162758/http://www.panoramio.com/photo/94942746 by Божьев С.В., https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Теплица

Остатки растений необходимо удалить, а грунт можно заменить осенью. Внутренние поверхности теплицы и оборудование, такие как стеллажи, тщательно моются мыльным раствором, который затем смывается горячей водой. Это помогает предотвратить развитие болезнетворных бактерий.

Термическая обработка грунта проводится до внесения удобрений. Для этого в солнечный день грядки поливаются кипятком: около одного ведра на квадратный метр. После этого теплица герметично закрывается на сутки, чтобы пар уничтожил грибки и бактерии. На финальном этапе вносятся удобрения.

Споры вызывает вопрос о том, стоит ли оставлять двери теплицы открытыми зимой. Одни огородники считают, что низкая температура эффективно дополняет борьбу с патогенами, а другие отмечают риск проникновения животных, что может привести к нежелательным последствиям.

Научных подтверждений необходимости открытых или закрытых дверей пока не существует.

Регулярное проведение всех этих процедур обеспечивает подготовленность теплицы к следующему сезону и улучшает качество выращиваемых культур.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Секрет потрясающих тарталеток — удивительное сочетание вкусов без лишних трат
Еда и рецепты
Секрет потрясающих тарталеток — удивительное сочетание вкусов без лишних трат Аудио 
Брэд Питт отреагировал на предложение сняться с Анджелиной Джоли за 60 миллионов долларов
Шоу-бизнес
Брэд Питт отреагировал на предложение сняться с Анджелиной Джоли за 60 миллионов долларов Аудио 
Что нельзя носить с джинсами, если вы хотите выглядеть модно и элегантно?
Красота и стиль
Что нельзя носить с джинсами, если вы хотите выглядеть модно и элегантно?
Популярное
Россия заключила сделку, которая стала настоящим успехом

Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.

Россия заключила одну из самых крупных нефтяных сделок в своей истории
Напиток, который защитит печень в Новый год
Напиток, который защитит печень в Новый год
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Брэд Питт отреагировал на предложение сняться с Анджелиной Джоли за 60 миллионов долларов
Пятитонник ГАЗ-44. Плавающая грузовая машина родом из СССР Дмитрий Плотников Трамп разваливает либеральную Канаду. Проукраинская вице-премьер Фриланд ушла в отставку Любовь Степушова Динозавры эволюционировали в кротов, согласно новой научной гипотезе Игорь Буккер
Что нельзя носить с джинсами, если вы хотите выглядеть модно и элегантно?
Пряность жизни: как куркума влияет на здоровье
ВСУ скоро побегут от наступающих ВС РФ на Запорожье и Днепропетровск
ВСУ скоро побегут от наступающих ВС РФ на Запорожье и Днепропетровск
Последние материалы
Пятитонник ГАЗ-44. Плавающая грузовая машина родом из СССР
Политика Трампа в отношении БРИКС способна пошатнуть господство доллара
Ноотропные препараты попали под видом БАДов на маркетплейсы
Как сохранить погреб сухим и чистым круглый год
Судебные тяжбы привели к смене названия компании Ёбидоёби
Нельзя откладывать ремонт этих автомобильных дефектов
Художественная гимнастика: в чём польза и с какого возраста можно отдать ребёнка
Как ускорить рост волос с помощью простых процедур
Тренер Яниса Тиммы обвинил Седокову в несчастьях бескетболиста
Секреты мастеров: как заменить обивку стула и не испортить его
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.