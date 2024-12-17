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Как сохранить погреб сухим и чистым круглый год

1:46
Садоводство

Белая плесень в погребе представляет серьёзную угрозу как для продуктов, так и для здоровья. Она способна поражать банки с заготовками, делая их непригодными для употребления, а токсичные споры могут вызвать болезни органов дыхания и головные боли. Избавление от этой проблемы требует комплексного подхода.

Погреб
Фото: Own work by Brian Stansberry, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Погреб

Удаление плесени начинается с обработки стен и полок погреба. Для этого подходят растворы на основе хлора или отбеливателя. После применения химических средств помещение необходимо тщательно проветрить.

Справиться с плесенью поможет и уксус. Его наносят на поражённые участки, оставляют на час, затем смывают и также проветривают подвал. Другим эффективным средством является нашатырный спирт: его смешивают с водой и обрабатывают поверхности. Завершающим этапом становится вентиляция помещения.

Ещё один способ борьбы — использование дымовых шашек. В этом случае все отверстия в погребе герметично закрываются, а через 12 часов подвал снова открывается для проветривания.

После того как плесень удалена, все поверхности нужно тщательно очистить и вымыть. Обработка средствами от грибка помогает предотвратить её повторное появление. Работы проводятся в перчатках и маске, чтобы избежать контакта с токсичными веществами.

Овощи, покрытые плесенью, подлежат немедленной утилизации, поскольку их употребление может быть опасным. Поддержание чистоты и своевременное устранение влаги позволяют защитить погреб от распространения вредоносных микроорганизмов.

Уточнения

По́греб — постоянное помещение для хранения припасов, в частности, сельскохозяйственной продукции.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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