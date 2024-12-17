Как сохранить саженцы зимой: прикоп или погреб

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сохранение саженцев до весны становится актуальным, если не удалось высадить их вовремя из-за ранних морозов. Чтобы растения не утратили жизнеспособность, их необходимо ввести в состояние покоя. Правильное хранение помогает сохранить корни и иммунитет деревьев.

Фото: commons.wikimedia.org by Graftedvines, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ саженцы

Наиболее распространенный метод — прикоп в грунт. Для этого саженцы закапывают в рыхлую сухую почву на глубину 50-70 см. Перед процедурой удаляются все листья, а сами растения замачиваются в воде на несколько часов. В бедную почву можно добавить торф и песок, что облегчит последующую пересадку.

Для защиты от грызунов саженцы рекомендуется укрыть лапником. Однако не стоит использовать пленку или рубероид, так как под ними корни и почки могут страдать.

Если нет желания заниматься прикопом, саженцы можно поместить в ведра или ящики с рыхлым увлажненным грунтом и оставить в погребе. Такой способ подходит для большинства плодовых деревьев. Для хранения на балконе важно исключить попадание прямых солнечных лучей.

Хвойные растения лучше всего сохраняются в прикопе, а при сильных морозах их можно перенести в ящики, дополнительно утеплив одеялами. Виноградные саженцы оптимально хранить в холодильнике при температуре от 0 до 4°C, разместив их на нижних полках в пакетах с перфорацией. Саженцы роз хранят в погребах с торфом, в холодильниках с пленкой или в ямах под спанбондом.

Грамотное хранение гарантирует, что растения будут готовы к пересадке весной без потери качества и жизненной энергии.

Уточнения

Саженец — это молодое дерево, кустарник или лиана, выращенное из сеянца или черенка и используемое в дальнейшем для посадки на постоянное место.

