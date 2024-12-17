Как сохранить саженцы зимой: прикоп или погреб

Сохранение саженцев до весны становится актуальным, если не удалось высадить их вовремя из-за ранних морозов. Чтобы растения не утратили жизнеспособность, их необходимо ввести в состояние покоя. Правильное хранение помогает сохранить корни и иммунитет деревьев.
Наиболее распространенный метод — прикоп в грунт. Для этого саженцы закапывают в рыхлую сухую почву на глубину 50-70 см. Перед процедурой удаляются все листья, а сами растения замачиваются в воде на несколько часов. В бедную почву можно добавить торф и песок, что облегчит последующую пересадку.
Для защиты от грызунов саженцы рекомендуется укрыть лапником. Однако не стоит использовать пленку или рубероид, так как под ними корни и почки могут страдать.
Если нет желания заниматься прикопом, саженцы можно поместить в ведра или ящики с рыхлым увлажненным грунтом и оставить в погребе. Такой способ подходит для большинства плодовых деревьев. Для хранения на балконе важно исключить попадание прямых солнечных лучей.
Хвойные растения лучше всего сохраняются в прикопе, а при сильных морозах их можно перенести в ящики, дополнительно утеплив одеялами. Виноградные саженцы оптимально хранить в холодильнике при температуре от 0 до 4°C, разместив их на нижних полках в пакетах с перфорацией. Саженцы роз хранят в погребах с торфом, в холодильниках с пленкой или в ямах под спанбондом.
Грамотное хранение гарантирует, что растения будут готовы к пересадке весной без потери качества и жизненной энергии.
Саженец — это молодое дерево, кустарник или лиана, выращенное из сеянца или черенка и используемое в дальнейшем для посадки на постоянное место.
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