Какие растения нельзя сажать рядом с туей

1:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хвойные деревья, особенно туи, часто выбираются для украшения дачных участков благодаря их декоративным качествам. Они создают эстетичный ландшафт круглый год, особенно в сочетании с другими растениями. Однако их посадка требует особого внимания к выбору соседей, так как влияние хвойных может отрицательно сказаться на соседствующих культурах.

Фото: Own work by Secalinum, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Туи

Туи, особенно пирамидальные, считаются одним из самых популярных решений для придомовых территорий. Они прекрасно смотрятся на клумбах и в композициях, украшая участок. Среди фаворитов садоводов — серебристая ель Хупси, туя Смарагд, можжевельник с голубоватым оттенком и компактные карликовые сорта. Однако при их высадке важно учитывать специфику соседствующих растений.

Рядом с туями не рекомендуется размещать культуры с разветвленной корневой системой. Это может привести к конкуренции за влагу и питательные вещества, что отрицательно скажется на развитии обоих видов. Например, кусты малины, смородины и крыжовника в таком соседстве будут менее урожайными.

Кроме того, туи не стоит сажать рядом с березами, так как они будут проигрывать в борьбе за ресурсы. Жасмин также плохо переносит такое соседство, как и растения, склонные к аналогичным заболеваниям и вредителям. Учитывая эти нюансы, удается сохранить гармонию в саду и добиться здоровья всех культур.

Уточнения

Ту́я (устар. «Ту́йя, Жи́зненное де́рево») (лат. Thúja) — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae).

