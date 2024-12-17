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Какие растения нельзя сажать рядом с туей

1:34
Садоводство

Хвойные деревья, особенно туи, часто выбираются для украшения дачных участков благодаря их декоративным качествам. Они создают эстетичный ландшафт круглый год, особенно в сочетании с другими растениями. Однако их посадка требует особого внимания к выбору соседей, так как влияние хвойных может отрицательно сказаться на соседствующих культурах.

Туи
Фото: Own work by Secalinum, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Туи

Туи, особенно пирамидальные, считаются одним из самых популярных решений для придомовых территорий. Они прекрасно смотрятся на клумбах и в композициях, украшая участок. Среди фаворитов садоводов — серебристая ель Хупси, туя Смарагд, можжевельник с голубоватым оттенком и компактные карликовые сорта. Однако при их высадке важно учитывать специфику соседствующих растений.

Рядом с туями не рекомендуется размещать культуры с разветвленной корневой системой. Это может привести к конкуренции за влагу и питательные вещества, что отрицательно скажется на развитии обоих видов. Например, кусты малины, смородины и крыжовника в таком соседстве будут менее урожайными.

Кроме того, туи не стоит сажать рядом с березами, так как они будут проигрывать в борьбе за ресурсы. Жасмин также плохо переносит такое соседство, как и растения, склонные к аналогичным заболеваниям и вредителям. Учитывая эти нюансы, удается сохранить гармонию в саду и добиться здоровья всех культур.

Уточнения

Ту́я (устар. «Ту́йя, Жи́зненное де́рево») (лат. Thúja) — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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