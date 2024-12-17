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Как заставить яблоню плодоносить ежегодно: соседи будут завидовать вашему урожаю

1:48
Садоводство

Яблоня может перестать плодоносить из-за ряда причин, которые стоит учитывать каждому садоводу. Основными проблемами становятся нехватка питательных веществ, ошибки в уходе или сортовые особенности. Чтобы дерево регулярно радовало урожаем, нужно внимательно следить за его состоянием.

Яблоня "Белый налив"
Фото: commons.wikimedia.org by Mariuszjbie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Яблоня "Белый налив"

Одной из самых частых причин отсутствия плодов является особенность сорта. Некоторые яблони плодоносить ежегодно не могут, и это закладывается генетически. Также важную роль играет правильная обрезка. Если ветви, растущие внутрь кроны или мешающие развитию плодоносящих побегов, остаются без внимания, это может повлиять на урожай.

Иногда полезно удалить несколько крупных ветвей, чтобы дать место для развития молодых и перспективных побегов. При этом важно обрабатывать места срезов дезинфицирующими составами, чтобы избежать заражений.

Свет — еще один ключевой фактор. При закладке сада нужно выбирать место, где деревья не будут заслонять друг друга. Если посадка выполнена слишком плотно, дерево может получать недостаточно солнечного света, что сказывается на его продуктивности.

Не менее важно уделять внимание регулярному поливу и подкормке. Эти процедуры можно совмещать для удобства. Дефицит влаги или питательных веществ приводит к ослаблению дерева и снижению его способности к плодоношению. Также рекомендуется проводить профилактику болезней и регулярно осматривать деревья на наличие вредителей.

Грамотный подход к уходу, выбор подходящего сорта и своевременные меры позволят вернуть яблоням активное плодоношение и получать качественный урожай.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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