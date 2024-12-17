Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стас Пьеха раскрыл, кем мечтает стать его 10-летний сын
Пиво и здоровье: возможно ли сделать напиток безопасным
Красивая кожа в домашних условиях! Можно ли делать микронидлинг самостоятельно
Где в России можно полюбоваться марсианскими пейзажами?
Анна Семенович раскритиковала россиян, ставящих дома живые ёлки к Новому году
Ошибки, из-за которых ваша квартира всегда выглядит захламленной
Крысы выселили Джиджи Хадид из роскошного особняка в Нью-Йорке
Юрист предупредил о мошенничестве с обновлением приложений
Лолита назвала страшилой бывшего мужа певицы Алсу

Рассказываем о простых способах оживить домашние цветы в период покоя

1:45
Садоводство

Ежегодно наступает период, когда многие домашние растения перестают активно расти и цвести. Это может вызвать беспокойство у владельцев, особенно если уход за растениями выполняется должным образом. Прежде всего, важно проверить растения на наличие заболеваний и паразитов, а также убедиться в правильности полива.

Комнатные растения
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Комнатные растения

Если все условия соблюдены, но цветы все равно не радуют яркими листьями и цветами, вероятно, они испытывают нехватку питательных веществ.

Для поддержания здоровья домашних растений необходимо регулярное удобрение. Существует множество народных средств, которые можно использовать для этой цели. Например, яичная скорлупа, сахар, мед и перекись водорода оказываются эффективными добавками для подкормки.

Перекись водорода, в частности, может решить множество проблем. Она помогает избавиться от вредных бактерий, мешающих растениям развиваться и цвести. Кроме того, перекись способствует ускорению роста и предотвращает гниение корней.

Для использования перекиси водорода в поливе необходимо приготовить раствор. Для этого требуется смешать 2 столовые ложки перекиси с 1 литром воды. Такой раствор легко приготовить, а затем можно приступать к подкормке домашних цветов.

Рекомендуется поливать растения полученным раствором один раз в пять дней, а также использовать его для ежедневного опрыскивания, добавляя несколько капель перекиси на литр воды.

Правильный уход и регулярное удобрение помогут вернуть растениям здоровье и красоту, обеспечив яркое цветение и активный рост.

Уточнения

Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
ВСУ скоро побегут от наступающих ВС РФ на Запорожье и Днепропетровск
Военные новости
ВСУ скоро побегут от наступающих ВС РФ на Запорожье и Днепропетровск Аудио 
Не торопитесь варить макароны: что нужно сделать в первую очередь
Еда и рецепты
Не торопитесь варить макароны: что нужно сделать в первую очередь Аудио 
Популярное
Россия заключила сделку, которая стала настоящим успехом

Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.

Россия заключила одну из самых крупных нефтяных сделок в своей истории
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Брэд Питт отреагировал на предложение сняться с Анджелиной Джоли за 60 миллионов долларов
Что нельзя носить с джинсами, если вы хотите выглядеть модно и элегантно?
Динозавры эволюционировали в кротов, согласно новой научной гипотезе Игорь Буккер Запад для России до сих пор дороже Сибири и русского Дальнего Востока? Сергей Лебедев Убийство генерала РХБЗ Кириллова. Кремлю пора заготавливать розги из Орешника Дмитрий Плотников
Напиток, который защитит печень в Новый год
ВСУ скоро побегут от наступающих ВС РФ на Запорожье и Днепропетровск
Пряность жизни: как куркума влияет на здоровье
Пряность жизни: как куркума влияет на здоровье
Последние материалы
Анна Семенович раскритиковала россиян, ставящих дома живые ёлки к Новому году
Крысы выселили Джиджи Хадид из роскошного особняка в Нью-Йорке
Юрист предупредил о мошенничестве с обновлением приложений
Лолита назвала страшилой бывшего мужа певицы Алсу
ТОП-10 самых дорожающих автомобилей с пробегом
Рассказываем о простых способах оживить домашние цветы в период покоя
Ученые определили границы пенсионного возраста у собак
Динозавры эволюционировали в кротов, согласно новой научной гипотезе
Рецепт булочек с корицей и кремом — создаём красоту на кухне
В США Eco Wave Power официально запустила технологию получения энергии из морских волн
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.