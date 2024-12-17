Как получить двойной урожай ремонтантной малины: советы по обрезке

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ремонтантные сорта малины отличаются высокой урожайностью, позволяя дачникам наслаждаться плодами до поздней осени. Популярность этих сортов объясняется их способностью плодоносить на побегах, которые растут в текущем и предыдущем сезонах.

Фото: commons.wikimedia.org by Jonathan Cardy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Малина

Чтобы увеличить урожай в следующем году, рекомендуется воспользоваться одним простым приемом: перед наступлением морозов полностью срезать надземную часть кустарника.

Секрет такого подхода заключается в возможности получить двойной урожай. Обрезка кустов позволит ягодам расти как на однолетних, так и на двухлетних побегах. Для этого в осенний период срезают не только старые и слабые однолетние побеги, но и все остальные.

Куст следует обрезать почти до самого корня, оставляя лишь несколько крепких веток. Важно помнить, что весной эти оставшиеся побеги нужно внимательно осмотреть и при необходимости удалить подмерзшие части. С началом нового сезона потребуется лишь контролировать поросль, чтобы не допустить её разрастания.

Весной малина начнет активно расти, и к осени на месте старых побегов появится от трех до семи новых, способных приносить крупные и сладкие ягоды. Одним из преимуществ такой обрезки является защита плодов от малинного жука в период завязывания ягод, что способствует получению более качественного урожая.

Однако следует учитывать, что после обрезки малина будет плодоносить позже, поэтому обрезку рекомендуется проводить поздней осенью, после опадения листьев, но не ранее ноября.

Уточнения

Ремонта́нтная мали́на — группа сортов малины, отличающихся способностью плодоносить как на двухлетних, так и на однолетних побегах.

