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Сохнут кончики листьев драцены? Разбираемся в причинах

1:20
Садоводство

Драцена представляет собой популярное комнатное растение, которое гармонично вписывается в любой интерьер. Однако многие любители этого растения сталкиваются с проблемами в уходе, особенно с подсыханием кончиков листьев. Для решения этой проблемы важно определить её причины.

Драцена
Фото: flickr.com by Forest and Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Драцена

Одной из основных причин, по которой кончики листьев драцены сохнут, является нехватка питательных веществ. Регулярная подкормка растения может помочь улучшить его состояние. В зимний период, когда развитие драцены замедляется, потребление питательных элементов уменьшается, что также стоит учитывать.

Еще одной причиной подсыхания листьев может стать низкая влажность воздуха в помещении, особенно в отопительный сезон. Сухой воздух негативно сказывается на здоровье драцены.

Для улучшения ситуации можно использовать увлажнители, расположив их рядом с растением, или регулярно опрыскивать листья водой. Эти простые меры помогут создать более комфортные условия для драцены и предотвратят подсыхание кончиков листьев.

Соблюдение правил ухода за драценою не только улучшит внешний вид растения, но и позволит наслаждаться его красотой на протяжении долгого времени.

Уточнения

Драце́на (лат. Dracāena) — род растений семейства спаржевые, деревья, суккулентные кустарники или, как в основном виды бывшего рода сансевиерия, бесстеблевые вечнозелёные многолетние травянистые растения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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