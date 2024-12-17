Посадите эти растения рядом с баклажанами, чтобы предотвратить появление колорадского жука

Как избавиться от колорадского жука на баклажанах

Достаточно эффективным способом борьбы с колорадским жуком является посыпание баклажанов кукурузной мукой. Это следует производить по влажным листьям утром или после дождя.

Фото: flickr.com by Karen and Brad Emerson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Баклажаны

Кукурузная мука попадает в желудок насекомого вместе с листьями, где сильно разбухает и приводит к быстрой гибели жука. Кроме того, рядом с баклажанами можно посадить растения, запах которых отпугнет вредителя. Например, колорадский жук плохо переносит запах горчицы.

Поэтому для борьбы с вредителем можно посадить это растение рядом с грядкой баклажанов или опрыскать ее специальным раствором.

Также известно, что колорадский жук плохо переносит запах кориандра и кустовой фасоли. Поэтому посадка этих культур рядом с овощами может стать эффективным средством борьбы с вредителем.

Вредителя также отпугивают запахи мяты, календулы, настурции, пижмы, бархатцев, лука и чеснока.

Уточнения

Колора́дский жук или колора́дский карто́фельный жук, или картофельный листоед (лат. Leptinotarsa decemlineata) — вид насекомых из семейства жуков-листоедов.

