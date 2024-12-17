Достаточно эффективным способом борьбы с колорадским жуком является посыпание баклажанов кукурузной мукой. Это следует производить по влажным листьям утром или после дождя.
Кукурузная мука попадает в желудок насекомого вместе с листьями, где сильно разбухает и приводит к быстрой гибели жука. Кроме того, рядом с баклажанами можно посадить растения, запах которых отпугнет вредителя. Например, колорадский жук плохо переносит запах горчицы.
Поэтому для борьбы с вредителем можно посадить это растение рядом с грядкой баклажанов или опрыскать ее специальным раствором.
Также известно, что колорадский жук плохо переносит запах кориандра и кустовой фасоли. Поэтому посадка этих культур рядом с овощами может стать эффективным средством борьбы с вредителем.
Вредителя также отпугивают запахи мяты, календулы, настурции, пижмы, бархатцев, лука и чеснока.
Колора́дский жук или колора́дский карто́фельный жук, или картофельный листоед (лат. Leptinotarsa decemlineata) — вид насекомых из семейства жуков-листоедов.
Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.