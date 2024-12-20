Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты рассказали, куда можно поехать на февральские и мартовские праздники
Размещение елки по фэншуй: ошибки, которых стоит избегать
Секрет спасения ягод от пернатых вредителей
Депутаты предложили обязать магазины выделять полки с бесплатными продуктами
Скользкие дороги и опасные тротуары: как долго продлится гололед в Москве и Подмосковье
Названы самые перспективные профессии 2025 года, по мнению россиян
Скорость ходьбы влияет на здоровье
Назван способ быстро проверить уровень физической подготовки
Устроит ли Германия побег из Евросоюза

Как сделать компост эффективным: избегайте этих отходов

1:33
Садоводство

Компост является эффективным и натуральным удобрением, что делает его популярным среди садоводов, включая начинающих. Использование компоста позволяет значительно улучшить урожайность почвы. Однако для его создания важно правильно подбирать отходы, так как не все из них подходят для этого процесса.

Компост
Фото: commons.wikimedia.org by Maja Dumat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Компост

Некоторые компоненты следует исключить. Например, косточки от фруктов и овощей не только не принесут пользы, но и могут привлечь грызунов, что станет проблемой для дачников. Эти животные могут испортить компост и повредить другие растения на участке.

Некоторые сорняки также нежелательны в компостной куче. Если они содержат семена, их добавление может привести к распространению нежелательных растений в саду, создавая дополнительные трудности в борьбе с ними в течение всего сезона.

Корки от цитрусовых также стоит использовать с осторожностью. Несмотря на их известную пользу, чрезмерное количество корок может вызвать проблемы, поэтому достаточно небольшого запаса для обогащения компоста.

Отходы домашних животных, такие как содержимое лотков, не рекомендуется добавлять в компост. Они не сравнится с фекалиями скота или птиц и могут привести к заражению паразитами, что негативно скажется на качестве урожая.

Таким образом, для успешного создания компоста необходимо учитывать, какие отходы подходят, а какие могут навредить.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Стало известно, какое наследство оставил Янис Тимма
Российский шоу-бизнес
Стало известно, какое наследство оставил Янис Тимма Аудио 
Простые способы борьбы с пигментными пятнами на теле
Красота и стиль
Простые способы борьбы с пигментными пятнами на теле Аудио 
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему
Недвижимость
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему Аудио 
Популярное
Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян

Наследник Павла Прилучного не захотел делать фото рядом с мачехой Зепюр Брутян.

Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Грецкий орех — дерево, которое нельзя сажать рядом с домом
Горячий напиток, который может стать причиной серьёзных заболеваний
ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова Разведчик: Орешник выиграет дуэль с THAAD, NASAMS, Patriot и IRIS-T Олег Володин Водители карет скорой помощи и такси реже умирают от болезни Альцгеймера Игорь Буккер
В США прокомментировали уничтожение четырёх Patriot и радара ПВО на Украине
Овердрайв — забытая функция, которая до сих пор спасает водителей
Этот салат с ананасами станет хитом новогоднего стола
Этот салат с ананасами станет хитом новогоднего стола
Последние материалы
Устроит ли Германия побег из Евросоюза
Как правильно хранить мебель, чтобы она не потеряла внешний вид
Как вырастить долларовое дерево бесплатно: проверенный способ
Как приготовить десерт, напоминающий чизкейк
Разведчик: Орешник выиграет дуэль с THAAD, NASAMS, Patriot и IRIS-T
Почему горох полезен для огорода и как правильно планировать посадки
Водители карет скорой помощи и такси реже умирают от болезни Альцгеймера
Отказ от завтрака увеличивает риск сердечных заболеваний и диабета
Туристический налог начнет действовать в 55 регионах с 1 января 2025 года
Как добиться плоского живота без диет и тренировок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.