Как сделать компост эффективным: избегайте этих отходов

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Компост является эффективным и натуральным удобрением, что делает его популярным среди садоводов, включая начинающих. Использование компоста позволяет значительно улучшить урожайность почвы. Однако для его создания важно правильно подбирать отходы, так как не все из них подходят для этого процесса.

Фото: commons.wikimedia.org by Maja Dumat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Компост

Некоторые компоненты следует исключить. Например, косточки от фруктов и овощей не только не принесут пользы, но и могут привлечь грызунов, что станет проблемой для дачников. Эти животные могут испортить компост и повредить другие растения на участке.

Некоторые сорняки также нежелательны в компостной куче. Если они содержат семена, их добавление может привести к распространению нежелательных растений в саду, создавая дополнительные трудности в борьбе с ними в течение всего сезона.

Корки от цитрусовых также стоит использовать с осторожностью. Несмотря на их известную пользу, чрезмерное количество корок может вызвать проблемы, поэтому достаточно небольшого запаса для обогащения компоста.

Отходы домашних животных, такие как содержимое лотков, не рекомендуется добавлять в компост. Они не сравнится с фекалиями скота или птиц и могут привести к заражению паразитами, что негативно скажется на качестве урожая.

Таким образом, для успешного создания компоста необходимо учитывать, какие отходы подходят, а какие могут навредить.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.).

