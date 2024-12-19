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Народные методы хранения лука: как не загубить урожай в квартире

1:33
Садоводство

Правильное хранение лука в квартире требует соблюдения определённых условий. Первое, на что стоит обратить внимание, — это выбор места. Хранение должно происходить в сухом месте, а упаковочный материал должен быть воздухопроницаемым. Подходящими местами для хранения лука могут быть антресоли, верхние полки шкафов или отдельные ящики.

Фиолетовый лук
Фото: commons.wikimedia.org by MariuszCommons, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фиолетовый лук

С выбором упаковочного материала многие сталкиваются с трудностями, что часто приводит к гниению лука, заражению грибками и потере соков уже через несколько недель.

Наилучший вариант для хранения лука — это плетёные корзины. Такие корзины хорошо пропускают воздух, изготовлены из натуральных материалов и гармонично вписываются в интерьер квартиры. Небольшие корзины с луком можно разместить на кухне.

Также для хранения подходят деревянные ящики и картонные коробки, при условии, что в них есть отверстия для вентиляции. Можно воспользоваться и старинными методами: некоторые хозяйки рекомендуют хранить лук в чулках или колготках, подвешенных к потолку.

Существуют и другие методы хранения лука в зимний период. Один из способов — использование бумажных пакетов с мукой, в которую присыпаются овощи. Другой метод заключается в заплетении лука в косы и их подвешивании. Этот способ не только позволяет сохранить лук, но и очищает воздух в квартире от болезнетворных микробов.

Уточнения

Лук (лат  Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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