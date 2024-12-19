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Улучшение иммунитета растений с помощью средства, которое всегда есть на кухне

1:30
Садоводство

Корица представляет собой эффективный стимулятор роста для комнатных цветов. Использование подкормок с корицей способствует активному цветению растений, а также помогает обеззараживать почву и бороться с вредителями. Благодаря своим антисептическим свойствам корица усиливает иммунитет растений, что делает её отличной альтернативой химическим удобрениям.

Кактусы
Фото: commons.wikimedia.org by Montréalais, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Кактусы

Для применения корицы в сухом виде достаточно посыпать её прямо в горшок, используя полчайной ложки на одно растение. Это простое действие может значительно улучшить цветение, даже у кактусов.

Также можно готовить раствор с корицей: для этого одну ложку специи растворяют в воде и настаивают в течение суток. Полученным раствором рекомендуется поливать растения, добавляя по одной ложке в каждый горшок.

Кроме того, корицу можно использовать для опрыскивания деревьев и кустарников. Для этого в ведре с водой растворяются десять ложек корицы, и полученной смесью обрабатываются листья и веточки растений.

Это поможет избавиться от тли и других вредителей. После проведения профилактической обрезки срезы веток также стоит присыпать корицей для защиты от грибков и инфекций.

Несмотря на мощные свойства корицы, стоит помнить, что её не следует использовать чаще одного раза в месяц, чтобы избежать переудобрения растений.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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