Секреты хранения пищевых отходов на даче зимой для компоста

1:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

На протяжении всего года в каждой семье образуется значительное количество пищевых отходов, которые часто просто отправляются в мусорное ведро. Однако опытные дачники имеют иной подход к остаткам пищи. Многие знают, что некоторые продукты могут стать ценным компонентом компоста.

Фото: flickr.com by Секретариат Сюзанны, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Компост в тележке

В зимний период возникает вопрос: как правильно хранить пищевые отходы? Неправильные методы хранения могут привести к привлечению вредителей и образованию неприятного запаха на участке. Например, высыпание отходов прямо на грядки, даже в условиях низких температур, может привлечь грызунов.

Также не рекомендуется хранить остатки пищи в полиэтиленовых пакетах, так как это приводит к образованию зловония, особенно если мешки располагаются рядом с домом.

Оптимальным решением для хранения пищевых отходов является использование большой ёмкости, например, бочки. Важно, чтобы в ней были отверстия для вентиляции, что обеспечит правильный процесс разложения.

Такой способ значительно упрощает хранение отходов, а с приходом весны их легко можно использовать для обогащения почвы, смешивая с другими видами органических материалов.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.).

