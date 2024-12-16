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Рассказываем, как правильно хранить капусту в погребе до лета

1:36
Садоводство

Хранение капусты в погребе требует особого подхода, чтобы сохранить кочаны плотными и пригодными для употребления в пищу до следующего лета.

Капуста
Фото: commons.wikimedia.org by Tomwsulcer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Капуста

Прежде всего, следует сортировать капусту по сортам: раннеспелые кочаны, собранные летом, не подходят для длительного хранения и не стоит оставлять их на зиму. Напротив, поздние сорта могут сохраняться от трех месяцев и дольше.

Важно поддерживать в погребе определенные условия: температура должна колебаться от -1 до +1 градуса, а влажность не превышать 90%. Помещение должно быть сырым и прохладным, но не влажным. Кочаны следует правильно подготовить к хранению: обрезать кочерыжку до одного сантиметра, оставляя верхний слой листьев нетронутым.

Для хранения подходит только сухая капуста, собранная в сухую погоду. Если погода плохая в день сбора позднеспелых сортов, кочаны рекомендуется хорошо просушить перед помещением в погреб.

Подготовка погреба также имеет значение. Стены можно дезинфицировать, смазывая их негашеной известью. Чтобы защитить кочаны от влаги, лучше всего подвешивать их на веревках. Если капусту хранят на полках, следует размещать кочаны в шахматном порядке.

Для дополнительной защиты можно обернуть кочаны в бумагу или использовать открытые пакеты. Однако не стоит использовать газеты, так как краска, содержащаяся в них, может повредить капусту.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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