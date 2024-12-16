Как обработать садовые культуры мочевиной на зиму

1:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Поздней осенью, когда листья на деревьях опадают, рекомендуется обработать садовые культуры мочевиной. Это средство обладает множеством полезных свойств: оно помогает искоренить болезни, прогоняет паразитов и способствует лучшему зимованию деревьев. Несмотря на содержание азота, мочевина не влияет на рост растений в этот период, так как азот не проникает в почву.

Фото: panoramio.com by Дмитрий Мозжухин, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Яблоневый сад зимой

Для обработки следует развести мочевину с водой и опрыскивать только ветви деревьев. Оптимальная концентрация раствора составляет 5-7%. Для приготовления средства нужно взять 500-700 граммов мочевины и размешать в ведре воды. Такой раствор рекомендуется наносить на деревья и кустарники, у которых уже опали листья.

Процедуру обработки можно проводить до наступления отрицательных температур. Существуют и другие способы защиты деревьев, такие как обработка купоросом или бордоской жидкостью. В этом случае следует придерживаться интервала в одну неделю между разными видами обработки, чтобы избежать негативного воздействия на растения.

Уточнения

Мочеви́на (карбамид, урея) — химическое соединение, диамид угольной кислоты.

