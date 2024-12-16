Рассказываем, как извлечь пользу из старых подушек

Отказаться от привычки выбрасывать старые подушки можно в пользу более интересного их использования. Опытные огородники находят им применение на дачном участке, что приносит немало пользы.
В старых подушках содержатся перья различных птиц, которые могут существенно улучшить состав почвы. Это связано с тем, что перья являются источником кератина — редкого вещества, полезного как для людей, так и для растений.
Чтобы использовать перья из старых подушек в качестве удобрения, необходимо сначала разрезать ткань и извлечь наполнитель. Перья можно вносить в почву прямо во время весенней перекопки. Такой способ не только улучшает качество почвы, но и способствует повышению урожайности, особенно при условии регулярного полива растений.
Кроме того, можно приготовить подкормку, смешав перья с золой. Эта смесь вносится в почву перед закладкой посадочного материала. Если перьев достаточно, их часть можно добавить в компостную яму, что также обогатит компост другими полезными веществами.
Таким образом, старые подушки могут стать ценным ресурсом для дачного участка, помогая улучшить состав почвы и поддерживать здоровье растений.
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