Рассказываем, как извлечь пользу из старых подушек

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Отказаться от привычки выбрасывать старые подушки можно в пользу более интересного их использования. Опытные огородники находят им применение на дачном участке, что приносит немало пользы.

Фото: commons.wikimedia. org by Keithmenorm, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Подушки

В старых подушках содержатся перья различных птиц, которые могут существенно улучшить состав почвы. Это связано с тем, что перья являются источником кератина — редкого вещества, полезного как для людей, так и для растений.

Чтобы использовать перья из старых подушек в качестве удобрения, необходимо сначала разрезать ткань и извлечь наполнитель. Перья можно вносить в почву прямо во время весенней перекопки. Такой способ не только улучшает качество почвы, но и способствует повышению урожайности, особенно при условии регулярного полива растений.

Кроме того, можно приготовить подкормку, смешав перья с золой. Эта смесь вносится в почву перед закладкой посадочного материала. Если перьев достаточно, их часть можно добавить в компостную яму, что также обогатит компост другими полезными веществами.

Таким образом, старые подушки могут стать ценным ресурсом для дачного участка, помогая улучшить состав почвы и поддерживать здоровье растений.

Уточнения

Поду́шка — постельная принадлежность, предназначена для поддержки головы лежащего человека во время сна.

