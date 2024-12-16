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Как защитить ягодные культуры от птиц: простые методы

1:40
Садоводство

Проблема с урожайностью ягодных культур на дачных участках часто возникает из-за птиц, таких как воробьи, снегири, вороны, голуби и скворцы. Эти пернатые могут существенно снизить количество плодов, оставляя огородников без значительной части урожая.

Вишня
Фото: commons.wikimedia.org by Botteville, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вишня

Такая ситуация ставит дачников перед выбором: с одной стороны, требуется защита урожая, а с другой — нежелание причинять вред птицам из-за жалости.

Существует множество способов, позволяющих сохранить ягоды на кустах, не нанося вреда природе. Одним из эффективных решений является использование специальной сетки, которая надежно защищает растения от птиц, не перекрывая доступ солнца и влаги.

Однако приобретение такой сетки может быть финансово обременительным, и не у всех дачников есть возможность сделать такую покупку.

В таких случаях можно использовать подручные средства, доступные в каждом доме. Например, на деревьях можно развесить блестящие предметы, которые отпугивают птиц своим отражением света. Чаще всего для этой цели используется фольга. Вместо того чтобы выбрасывать остатки фольги от шоколадных плиток, стоит сохранить их для защиты урожая.

Также дома у многих дачников могут валяться старые CD и DVD-диски, которые утратили свою актуальность. Эти блестящие "кружочки" могут стать отличным средством для отпугивания птиц на дачном участке, эффективно отражая свет и издавая необычные звуки при движении.

Уточнения

Пти́цы (лат. Aves) — группа теплокровных яйцекладущих позвоночных животных, традиционно рассматриваемая в ранге отдельного класса.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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