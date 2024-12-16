Как подготовить тую к холодам: секреты ухода

1:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Туя обладает хорошей морозостойкостью и может выдерживать температуры до -35 °C. Однако зимой деревья требуют дополнительной защиты от сильных ветров и яркого весеннего солнца, особенно если речь идет о молодых саженцах.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Туя

Для деревьев, посаженных в текущем сезоне, укрытие становится обязательной мерой. Взрослые туи также можно укрыть, хотя в большинстве случаев это необязательно.

Для начала рекомендуется защитить корневую систему, замульчировав почву вокруг ствола. В качестве мульчи подойдут торф, опавшие листья, компост или перегной. Толщина слоя должна составлять не менее 10 сантиметров. При особенно суровых зимах мульчу можно дополнительно прикрыть лапником.

Чтобы избежать повреждений от метелей и ветров, ветви туи прижимают к стволу и фиксируют при помощи шпагата или веревки. Важно не затягивать слишком туго, чтобы не повредить дерево. Обвязку выполняют до наступления сильных морозов, так как при низких температурах ветви становятся хрупкими.

Для защиты от яркого солнца используются материалы, которые пропускают воздух: спанбонд, мешковина, марля или старый тюль. Каркас с укрывным материалом обеспечивает надежную защиту, а в отдельных случаях достаточно поставить экран с южной стороны дерева.

Не рекомендуется использовать пленку и агроткани, так как они могут создать парниковый эффект, вредный для туи.

Эти меры помогут сохранить здоровье и красоту деревьев даже в условиях суровой зимы.

Уточнения

Ту́я (устар. «Ту́йя, Жи́зненное де́рево») (лат. Thúja) — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae).

