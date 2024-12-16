Как сохранить лук-севок в квартире до весны

1:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для сохранения лука-севка в домашних условиях требуется соблюдение простых, но эффективных правил. Обычно посевной материал сложно сохранить до следующего сезона, особенно в квартире с сухим и теплым воздухом.

Фото: en.wikipedia.org by Hans Braxmeier is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license#Zero_/_public_domain Лук-севок

Это приводит к тому, что лук теряет сочность, становится сухим и сморщенным. Однако существует способ, который позволяет сохранять севок годами без потерь.

Для этого потребуется коробка из-под обуви и древесная зола. Луковицы выкладываются слоями, каждый из которых полностью присыпается золой. Чтобы избежать образования пустот, коробку рекомендуется слегка потрясти. После этого коробка накрывается газетой, перевязывается и убирается в место с низкой влажностью.

В квартире наиболее подходящими для хранения являются верхние полки шкафов, где сохраняются стабильные температурные условия. Такой метод позволяет в 90% случаев сохранить лук-севок свежим, сочным и пригодным для посадки. Он не только удерживает свои качества, но и сохраняет способность вырастать в крупные и вкусные луковицы.

Уточнения

Лук (лат Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

