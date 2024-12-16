Не выбрасывайте апельсиновую кожуру: отличное удобрение для вашего сада

Апельсин — это не только сочный цитрус, богатый витаминами, но и ценный помощник в быту и на участке. Полезными могут оказаться даже его корки, которые находят применение в самых разных сферах.
Апельсиновую кожуру активно используют в садоводстве, сельском хозяйстве, косметологии и для бытовых нужд. Одно из популярных применений — удобрение. Измельченные корки закапывают в почву на глубину 5-6 см.
Это обогащает грунт минералами и органическими веществами, улучшая его структуру. Органические пестициды, содержащиеся в кожуре, безопасны для полезных микроорганизмов.
Для борьбы с вредителями кожура также незаменима. Содержащаяся в ней лимонен обладает летучими свойствами, отпугивающими муравьев и тлю. Для защиты растений от тли достаточно разложить кусочки корок рядом с грядками.
А для избавления от муравьев готовится специальный раствор: очищенные от белых волокон корки измельчаются в блендере с водой. Получившейся смесью обрабатывают муравьиные норки.
Апельсиновые корки — это простое, экологичное и доступное средство для улучшения сада и огорода. Благодаря уникальному составу они помогают защитить растения, не нанося вреда окружающей среде.
Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.
Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.