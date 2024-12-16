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Не выбрасывайте апельсиновую кожуру: отличное удобрение для вашего сада

1:26
Садоводство

Апельсин — это не только сочный цитрус, богатый витаминами, но и ценный помощник в быту и на участке. Полезными могут оказаться даже его корки, которые находят применение в самых разных сферах.

Апельсины
Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Апельсины

Апельсиновую кожуру активно используют в садоводстве, сельском хозяйстве, косметологии и для бытовых нужд. Одно из популярных применений — удобрение. Измельченные корки закапывают в почву на глубину 5-6 см.

Это обогащает грунт минералами и органическими веществами, улучшая его структуру. Органические пестициды, содержащиеся в кожуре, безопасны для полезных микроорганизмов.

Для борьбы с вредителями кожура также незаменима. Содержащаяся в ней лимонен обладает летучими свойствами, отпугивающими муравьев и тлю. Для защиты растений от тли достаточно разложить кусочки корок рядом с грядками.

А для избавления от муравьев готовится специальный раствор: очищенные от белых волокон корки измельчаются в блендере с водой. Получившейся смесью обрабатывают муравьиные норки.

Апельсиновые корки — это простое, экологичное и доступное средство для улучшения сада и огорода. Благодаря уникальному составу они помогают защитить растения, не нанося вреда окружающей среде.

Уточнения

Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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