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Как правильно ухаживать за декабристом для пышного цветения

1:28
Садоводство

Цветение декабриста напрямую зависит от регулярного и правильного ухода в течение года. Чтобы растение радовало пышными цветами, необходимы своевременные подкормки и соблюдение других простых правил.

Декабрист
Фото: creativecommons.org by Maja Dumat is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Декабрист

Для обеспечения роста и формирования бутонов подкормки начинают вносить с весны. С марта по сентябрь применяются комплексные удобрения с высоким содержанием азота. Весной их добавляют раз в месяц, летом — каждые две недели. В сентябре процедура проводится единожды.

Подкармливать растение нужно только по влажной земле, чтобы избежать повреждения корневой системы. Зимой подкормки не проводятся, но для продления периода цветения до конца зимы дважды в месяц рекомендуется вносить калийные удобрения. Это стимулирует закладку новых бутонов, позволяя цветению идти волнами: одни бутоны отцветают, а другие распускаются.

Если декабрист не цветет, причиной может быть слишком просторный горшок. Растение тратит энергию на развитие корней, из-за чего образование бутонов замедляется. Для стимуляции цветения рекомендуется пересаживать его в более тесный горшок.

Систематический уход за декабристом и соблюдение рекомендаций помогут добиться обильного и продолжительного цветения, которое будет радовать на протяжении всей зимы.

Уточнения

Шлюмбе́ргера (лат. Schlumbergera) — род эпифитных кактусов, распространённых в тропических лесах на юго-востоке Бразилии, в том числе в Рио-де-Жанейро, на высоте 900—2800 м.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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