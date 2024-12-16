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Три зимостойких кустарника, которые украсят сад круглый год

1:28
Садоводство

Зимостойкие кустарники помогут украсить сад яркими красками практически круглый год. Они радуют глаз сочной листвой, пышными соцветиями и, в некоторых случаях, даже декоративными плодами. Благодаря своей неприхотливости, такие растения становятся идеальным выбором для тех, кто ценит красоту и практичность.

Скумпия
Фото: commons.wikimedia.org by Dreamdan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Скумпия

Скумпия — один из самых эффектных кустарников. Она привлекает внимание с весны до первых заморозков, а даже под снегом выглядит нарядно. Листья и соцветия скумпии создают атмосферу праздника на участке.

Пузыреплодник с мелким листом отличается яркой листвой и декоративным цветением. Этот кустарник неприхотлив и не требует особого ухода, а его зимостойкость позволяет ему обходиться без укрытия даже в суровые зимы.

Магония падуболистная — вечнозеленый кустарник высотой до метра. Она цветет в апреле и мае, а в конце лета или начале осени приносит плоды. Даже зимой магония сохраняет насыщенный зеленый оттенок листвы, создавая живописные акценты в саду.

Эти растения подойдут для тех, кто хочет сделать сад живописным и выразительным в любое время года. Они не требуют сложного ухода, но их декоративные качества впечатляют, превращая даже самый обычный участок в цветущий оазис.

Уточнения

Куста́рник — жизненная форма растений; многолетние деревянистые растения высотой 0,8—6 метров, в отличие от деревьев, не имеющие во взрослом состоянии главного ствола, а имеющие несколько или много стеблей, часто существующих бок о бок и сменяющих друг друга.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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