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Как защитить яблоню от вредителей: эффективный лайфхак

2:54
Садоводство » Вредители и болезни

Уход за яблонями в саду — это не только радость от урожая, но и работа по защите деревьев от различных вредителей. В этом деле важно помнить о том, что лишние химикаты могут навредить не только растениям, но и экологии. Один из простых и эффективных способов борьбы с вредителями — использование полиэтиленового пакета и монеток. 

Листья яблонь
Фото: commons.wikimedia.org by Sebastian Stabinger is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AApple_tree_with_fire_blight.jpg#:~:text=Creative%20Commons%20Attribution%2DShare%20Alike%203.0%20Unported
Листья яблонь

Зачем нужна защита?

Яблони могут подвергаться атакам различных вредителей, таких как плодожорка, тля и другие насекомые. Эти вредители не только могут уничтожить плоды, но и ослабить само дерево, что приводит к его болезням и даже смерти. Поэтому важно заранее позаботиться о защите.

Что вам понадобится?

Для реализации этого простого способа вам понадобятся:

  • Полиэтиленовые пакеты (желательно непрозрачные).
  • Монетки (желательны медные, но подойдут и любые другие).

Как это работает?

  1. Подготовка пакетов: возьмите полиэтиленовые пакеты и нарежьте их на полоски шириной около 10-15 см. Эти полоски будут использоваться для создания ловушек.
  2. Привлечение вредителей: монетки, помещенные в пакет, создадут свечение, которое привлекает насекомых. Этот эффект достигается за счёт отражения света от монет.
  3. Создание ловушек: обвяжите пакеты вокруг стволов яблонь, оставляя конец болтаться. Насекомые, привлеченные блеском монеток, будут ползти к пакету и застревать внутри, не имея возможности выбраться.
  4. Регулярная проверка: проверяйте ловушки на наличие вредителей раз в несколько дней. По мере необходимости меняйте пакеты и добавляйте новые монетки.

Дополнительные меры

Хотя использование пакетов и монеток — это эффективный метод, его можно дополнить другими мерами защиты:

  • Обрезка: удаляйте сухие и повреждённые ветви, чтобы улучшить вентиляцию.
  • Сбор падалицы: убирайте испорченные плоды, так как они могут привлекать вредителей.
  • Овощные настои: используйте настои из чеснока, перца или других растений для обработки яблонь.
  • Привлечение естественных врагов: посадите рядом с яблоней растения, привлекающие полезных насекомых, таких как божьи коровки.

Использование полиэтиленового пакета и монеток — это простой и доступный способ защитить вашу яблоню от вредителей. Этот метод помогает избежать применения химикатов и вносит элемент экологичности в садоводство. Не забывайте о комплексном подходе к уходу за растениями, и ваша яблоня отблагодарит вас вкусными и сочными плодами. Экспериментируйте с различными методами и находите лучшие решения для защиты своего сада!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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