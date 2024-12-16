Как облегчить уборку снега на даче: чем обработать лопату от налипания

1:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Зимой необходимость регулярных поездок на дачный участок снижается, но полностью оставлять его без внимания всё же не стоит. Одной из частых зимних задач становится уборка снега. Этот процесс обычно занимает много времени, но его можно значительно упростить с помощью одного простого приёма.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зимний двор с бело-голубым домом и елью

Чтобы снег не прилипал к лопате, рекомендуется обработать её лезвие растительным маслом. Благодаря такой обработке инструмент легко справляется даже с большим количеством рыхлого снега, экономя время и силы.

Снег, собранный на участке, не всегда стоит полностью вывозить. Его можно использовать с пользой: например, очистить ковёр с помощью рыхлого снега или защитить растения, чувствительные к морозам. Укрытые снегом культуры получают своеобразную "тёплую" воздушную подушку, которая помогает им пережить зиму.

Эти простые советы делают уход за участком зимой не только эффективным, но и менее трудоёмким.

Уточнения

Снег — форма атмосферных осадков, состоящая из мелких кристаллов льда.

