Как удвоить урожай картофеля: погреб будет забит до потолка

1:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для получения высокого урожая картофеля недостаточно только поливать растения и защищать их от вредителей. Необходимы дополнительные меры, такие как удаление лишних частей растения и применение особых подкормок.

Фото: commons.wikimedia.org by Александр Беляев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Картофель

Удаление соцветий является одним из эффективных способов. Эти части растения забирают значительное количество питательных веществ, которые могли бы пойти на развитие клубней. Если удалить соцветия, вся энергия направляется на формирование крупных и здоровых картофелин.

Для увеличения урожайности можно также применять специальные подкормки. Первая смесь готовится из 5 граммов азота, 5 граммов фосфора и 10 граммов калия, разведённых в 10 литрах воды. Вторая смесь включает столовую ложку мочевины, растворённую в ведре воды. Полив участка такими растворами значительно улучшает рост и развитие клубней.

Эти простые, но эффективные методы позволяют удвоить урожай картофеля, не прибегая к сложным агротехническим приёмам.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

