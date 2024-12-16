Как правильно мульчировать опилками сад и огород

Мульчирование сада и огорода с использованием опилок представляет собой эффективный метод, который способствует сохранению тепла, защите растений от неблагоприятных погодных условий и улучшению структуры почвы.

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Однако следует учитывать, что опилки могут поглощать азот из почвы, что может негативно сказаться на росте и развитии растений. Для предотвращения этого нежелательного эффекта рекомендуется применять следующие методы:

На ведро опилок необходимо добавить 30 грамм мочевины и тщательно перемешать. Затем слегка увлажнить смесь водой.

Через две недели после подготовки опилок, их можно использовать для мульчирования грядок с озимым чесноком, окучивания клубники, а также кустов малины, смородины и крыжовника.

Для повышения питательности опилок и предотвращения развития заболеваний растений, рекомендуется смешать их с компостом или перегноем в соотношении 1:1 и добавить горсть триходермы.

Уточнения

Опи́лки — один из видов стружки, представляющий собой древесные частицы, образующиеся как отходы пиления, разновидность измельчённой древесины.

