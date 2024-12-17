Выращиваем яркий цветник из виолы

1:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы хотите вырастить крепкую и здоровую рассаду виолы (анютиных глазок), не откладывайте пикировку. Как только семена проросли, растения нужно рассадить.

Фото: creativecommons.org by Andrey is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Виола

Основные правила ухода за рассадой виолы

Подкормка

Через неделю после пикировки начинайте подкармливать рассаду. Удобрения помогут сеянцам получить необходимые питательные вещества для роста и развития.

Освещение

Рассада должна находиться на светлом месте, но защищённом от прямых солнечных лучей. Это предотвратит ожоги и обеспечит комфортные условия для растений.

Трюк для пышного цветника

Во время пикировки в один стандартный горшочек для рассады высаживайте сразу три проростка. При пересадке в клумбу этот комок не делите, а сажайте целиком.

Вначале такая группа растений может немного отставать в росте по сравнению с рассадой, посаженной по одному. Однако в грунте эти растения быстро догонят своих "соседей", а ваш цветник будет выглядеть ярче, сочнее и пышнее.

Соблюдая эти советы, вы получите красивые и здоровые растения, которые украсят ваш сад.

Уточнения

Фиа́лка трёхцве́тная или Аню́тины гла́зки (лат. Víola trícolor) — травянистое однолетнее или двулетнее (изредка многолетнее) растение, распространённое в Европе и умеренных областях Азии; вид рода Фиалка семейства Фиалковые.

