Выращиваем яркий цветник из виолы

Если вы хотите вырастить крепкую и здоровую рассаду виолы (анютиных глазок), не откладывайте пикировку. Как только семена проросли, растения нужно рассадить.
Через неделю после пикировки начинайте подкармливать рассаду. Удобрения помогут сеянцам получить необходимые питательные вещества для роста и развития.
Рассада должна находиться на светлом месте, но защищённом от прямых солнечных лучей. Это предотвратит ожоги и обеспечит комфортные условия для растений.
Во время пикировки в один стандартный горшочек для рассады высаживайте сразу три проростка. При пересадке в клумбу этот комок не делите, а сажайте целиком.
Вначале такая группа растений может немного отставать в росте по сравнению с рассадой, посаженной по одному. Однако в грунте эти растения быстро догонят своих "соседей", а ваш цветник будет выглядеть ярче, сочнее и пышнее.
Соблюдая эти советы, вы получите красивые и здоровые растения, которые украсят ваш сад.
Фиа́лка трёхцве́тная или Аню́тины гла́зки (лат. Víola trícolor) — травянистое однолетнее или двулетнее (изредка многолетнее) растение, распространённое в Европе и умеренных областях Азии; вид рода Фиалка семейства Фиалковые.
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