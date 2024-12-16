Идеальная почва: добавки для улучшения грунта

1:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие огородники, стремясь сэкономить, выбирают недорогой грунт для выращивания рассады. Однако даже бюджетный грунт можно улучшить, добавив в него полезные компоненты, которые защитят растения и повысят плодородие почвы.

Фото: flickr.com by SuSanA Secretariat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Грунт

Что добавить в грунт?

Вермикомпост

Это питательный субстрат, образованный переработкой органики калифорнийскими червями. Он насыщает почву микроэлементами, кислотами и растительными гормонами, что способствует здоровому росту рассады. Для улучшения грунта достаточно добавить 1 стакан вермикомпоста на каждые 5 стаканов покупного грунта.

Вермикулит

Мелкие гранулы белого цвета, полученные из гидрослюды, содержат кальций, калий, магний и железо. Вермикулит не только обогащает почву, но и помогает регулировать её влажность, впитывая и постепенно отдавая влагу растениям. Для оптимального эффекта используйте 1 стакан вермикулита на 4 стакана грунта.

Сфагнум

Этот мох действует как природный антисептик благодаря содержанию фенолов, которые убивают вредные бактерии. Добавление сфагнума снижает риск заболеваний рассады и улучшает структуру грунта.

Эти простые добавки помогут превратить даже самый дешёвый грунт в качественную основу для выращивания здоровой рассады.

Уточнения

Вермикомпост (биогумус) - органическое удобрение, продукт переработки органических отходов сельского хозяйства дождевыми червями (чаще всего Eisenia fetida, Eisenia andrei, Dendrobaena veneta, Lumbricus rubellus) и с участием других почвенных организмов (грибы, бактерии, актиномицеты, насекомые, членистоногие и т. д.).

