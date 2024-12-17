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Возраст рассады баклажанов: почему это важно

1:17
Садоводство

Баклажаны — культура, которая растёт медленно, особенно в рассадный период и сразу после высадки в грунт. Поэтому важно правильно рассчитать сроки посева и пересадки, чтобы обеспечить высокий урожай.

Баклажаны
Фото: flickr.com by See-ming Lee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Баклажаны

Сколько времени нужно для роста?

Для ранних сортов баклажанов от появления всходов до созревания плодов проходит около 100 дней. Среднеспелым сортам требуется больше времени — до 140 дней.

Многие садоводы ошибаются, высаживая на грядки или в теплицу молодую рассаду возрастом 50-60 дней. Это приводит к значительному снижению урожая — на 50-60% меньше, чем у рассады возрастом 70-80 дней.

Как рассчитать сроки посева и пересадки?

На основании этих данных:

  • Для теплиц:
    Сейте семена 1 февраля, чтобы пересадить растения в теплицу во второй половине апреля.
  • Для открытого грунта:
    Сейте семена 25 февраля. В открытый грунт рассаду можно высаживать в середине мая, когда ей исполнится 70-80 дней.

Эти сроки позволяют растениям развиваться полноценно и дают возможность получить богатый урожай.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец - вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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