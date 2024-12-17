Возраст рассады баклажанов: почему это важно

1:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Баклажаны — культура, которая растёт медленно, особенно в рассадный период и сразу после высадки в грунт. Поэтому важно правильно рассчитать сроки посева и пересадки, чтобы обеспечить высокий урожай.

Фото: flickr.com by See-ming Lee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Баклажаны

Сколько времени нужно для роста?

Для ранних сортов баклажанов от появления всходов до созревания плодов проходит около 100 дней. Среднеспелым сортам требуется больше времени — до 140 дней.

Многие садоводы ошибаются, высаживая на грядки или в теплицу молодую рассаду возрастом 50-60 дней. Это приводит к значительному снижению урожая — на 50-60% меньше, чем у рассады возрастом 70-80 дней.

Как рассчитать сроки посева и пересадки?

На основании этих данных:

Для теплиц :

Сейте семена 1 февраля, чтобы пересадить растения в теплицу во второй половине апреля.

: Сейте семена 1 февраля, чтобы пересадить растения в теплицу во второй половине апреля. Для открытого грунта:

Сейте семена 25 февраля. В открытый грунт рассаду можно высаживать в середине мая, когда ей исполнится 70-80 дней.

Эти сроки позволяют растениям развиваться полноценно и дают возможность получить богатый урожай.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец - вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

