Баклажаны — культура, которая растёт медленно, особенно в рассадный период и сразу после высадки в грунт. Поэтому важно правильно рассчитать сроки посева и пересадки, чтобы обеспечить высокий урожай.
Для ранних сортов баклажанов от появления всходов до созревания плодов проходит около 100 дней. Среднеспелым сортам требуется больше времени — до 140 дней.
Многие садоводы ошибаются, высаживая на грядки или в теплицу молодую рассаду возрастом 50-60 дней. Это приводит к значительному снижению урожая — на 50-60% меньше, чем у рассады возрастом 70-80 дней.
На основании этих данных:
Эти сроки позволяют растениям развиваться полноценно и дают возможность получить богатый урожай.
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец - вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).
Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.