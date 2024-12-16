Крепкая рассада баклажанов: раскрываем секреты

2:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вырастить рассаду баклажанов с крепкой и здоровой ботвой не всегда просто. Чтобы получить хороший результат, важно соблюдать несколько простых, но эффективных агрономических приёмов.

Фото: creativecommons.org by Karen is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Баклажаны

Совет 1: Убирайте укрытие вовремя

Когда 70% посевов взошли, снимите стекло или плёнку с ёмкостей. Не ждите появления всех ростков, иначе уже взошедшая рассада начнёт вытягиваться, а отстающие растения могут погибнуть из-за гниения.

Совет 2: Контролируйте температуру

Первые 3-5 дней после всходов поддерживайте температуру на уровне 18-20 °C, чтобы предотвратить вытягивание рассады.

Затем снизьте температуру ещё на 5 °C для усиления интенсивного роста.

Для прорастания семян необходима температура 25-28 °C. В солнечные дни её держат в диапазоне 24-26 °C, а в пасмурные — 18-20 °C. Ночью температуру рекомендуется понизить на 5-7 °C.

Совет 3: Освещение — ключ к росту

Баклажаны нуждаются в коротком световом дне, поэтому им требуется дополнительное освещение:

В первые 10 дней световой день должен быть 13-14 часов. На начальном этапе используйте подсветку красного спектра для наращивания зелёной массы.

Затем перейдите на синий спектр, чтобы стимулировать развитие стеблей и улучшить усвоение фосфора.

В начале досвечивайте 14-16 часов в сутки, в середине — 13-14 часов, а ближе к завершению можно оставить естественное освещение, дополняя его до 12-14 часов.

Для рассады на подоконниках с ярким солнцем создайте лёгкое затенение в жаркие часы, используя бумажный экран или опуская жалюзи.

Совет 4: Особенности корневой системы

Баклажаны формируют мощные стержневые корни, которые обеспечивают поиск влаги и питательных веществ. Однако в условиях выращивания через рассаду корневая система становится более поверхностной, что снижает устойчивость растений к засухе и жаре.

Для лучшего развития:

Используйте индивидуальные ёмкости для рассады, чтобы избежать повреждения корней.

При пересадке в большую тару не прищипывайте корневой кончик и не допускайте упирания корней в стенки.

До пикировки не подкармливайте рассаду, чтобы избежать чрезмерного роста корневой системы.

Эти советы помогут вырастить сильную и здоровую рассаду баклажанов.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец - вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

