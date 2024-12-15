Как использовать хвою на участке

Польза хвойных пород деревьев известна давно. Огородники активно используют кору и скорлупу орехов на своих участках. Но и хвоя может помочь в получении хорошего урожая.

Фото: commons.wikimedia.org by Takkk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Хвоя

— Мульча.

Хвоя обладает превосходными укрывными свойствами, создавая надежный слой, который защищает почву от негативных внешних факторов и обеспечивает оптимальный микроклимат на длительное время. Более того, иглы хвойных деревьев не перегнивают около пяти лет, что делает мульчу из них не только долговечной, но и экономически выгодной. Кроме того, эфирные масла, содержащиеся в хвое, отпугивают слизней, что значительно облегчает уход за участком.

— Компост.

Хвойный опад идеально подходит для закладки в компостную кучу. Однако, учитывая его подкисляющие свойства, необходимо добавить в каждый слой известняк, доломитовый порошок или толченый мел для нейтрализации кислотности. Также можно разбавить слои раствором коровяка или помета, что обеспечит дополнительное питание для будущих растений.

— Жидкое удобрение.

Благодаря богатому содержанию микро- и макроэлементов, хвоя может стать ценным источником удобрений для вашего сада. Вот простой рецепт: порубите иглы, прокипятите их в течение 5-10 минут, дайте настояться 2-3 дня, процедите и разведите в соотношении 1:10.

Уточнения

Хво́я — листоподобные органы многих голосеменных (хвойных) растений — сосны, ели, туи и другие.

