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Исчезновение магнитного поля: какие риски грозят человечеству

2:22
Садоводство

Магнитное поле Земли, образованное вращением её ядра, играет важную роль в защите планеты от солнечных частиц, а также в навигации и, возможно, в эволюции жизни. Это невидимое поле, простирающееся от поверхности Земли, удерживает электроны и заряженные частицы, но его ослабление вызывает серьезные вопросы о будущем.

Земля
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Земля

Если магнитное поле исчезнет, это приведет к увеличению воздействия солнечных частиц на Землю. Последствия могут включать сбои в работе электросетей и спутников, а также повышенный уровень ультрафиолетового излучения, что может увеличивать риск рака у человека.

Однако, несмотря на негативные последствия, специалисты утверждают, что полное исчезновение магнитного поля маловероятно в ближайшие миллиарды лет. В течение последних 160 лет наблюдается ослабление магнитного поля, при этом в некоторых областях, таких как Южно-Атлантическая аномалия, отмечаются особенно низкие значения.

Внутреннее ядро Земли, состоящее в основном из железа и никеля, создает магнитное поле благодаря процессу конвекции тепла. Вполне возможно, что столкновение с другой планетой, в результате которого образовалась Луна, запустило процессы, способствовавшие созданию магнитного поля.

Ожидается, что в будущем внутреннее ядро продолжит расти, что может повлиять на эффективность динамо-машины Земли.

Хотя магнитное поле ослабевает, оно не полностью исчезнет, даже если произойдет смена полюсов. Научные исследования показывают, что магнитное поле может временно ослабевать и восстанавливаться без смены полюсов.

Существуют опасения, что солнечные частицы могут негативно влиять на электронику и коммуникации, а также увеличивать уровень радиации, что повысит риски для здоровья людей.

Учитывая, что магнитное поле защищает атмосферу Земли от солнечного ветра, его отсутствие может привести к потерям атмосферы, подобно тому, что произошло на Марсе. Исследования показывают, что в случае полного исчезновения магнитного поля жизнь на Земле столкнется с повышенным уровнем радиации и возможными нарушениями в экосистемах.

Уточнения

Магни́тное по́ле Земли́ или геомагни́тное по́ле — магнитное поле, генерируемое внутриземными источниками.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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