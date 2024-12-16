Как звёзды формировались в ранней Вселенной: человечество посмотрело в прошлое

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Обнаружено одно из самых древних скоплений галактик, относящееся к периоду ранней Вселенной. Скопление, состоящее из 12 галактик, сформировалось примерно 13 миллиардов лет назад, то есть через 700 миллионов лет после Большого взрыва. Это стало возможным благодаря тому, что свет от этих объектов преодолел огромное расстояние в 13 миллиардов световых лет и только сейчас достиг Земли.

Фото: NASA by David Thilker, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Галактика NGC 1546

Интересной деталью исследования стало то, что крупнейшая галактика этого скопления, получившая название "Химико" в честь японской мифологической королевы, расположена не в центре системы, как предполагалось, а на её краю, на расстоянии 500 миллионов световых лет от центральной области.

Это уникальное расположение ставит под вопрос традиционные представления о формировании подобных структур.

Скопления галактик играют важную роль в космической эволюции. В ранней Вселенной галактики, находившиеся в плотных скоплениях, формировали звёзды быстрее, оставаясь молодыми и активными.

Однако со временем такая тенденция изменилась: плотные группы галактик стали "стареть" быстрее, что привело к снижению скорости звездообразования. Понимание этих процессов даёт ключ к изучению структуры и развития Вселенной.

Подобные "протокластеры" являются редкостью, а их изучение осложняется удалённостью и сложностью наблюдений. Новые открытия помогут прояснить, как ранние структуры сформировали современный облик космоса.

Уточнения

Звезда́ — массивное самосветящееся небесное тело, состоящее из газа и плазмы, в котором происходят, происходили или будут происходить термоядерные реакции.

