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Как ухаживать за пальмами дома: основные секреты для здорового роста

1:38
Садоводство

Пальмы, добавляя в интерьер экзотический шарм, требуют особого ухода для поддержания здоровья и декоративного вида. Это достаточно требовательные растения, которые реагируют на изменения условий среды.

Ветвь пальмы
Фото: pixabay.com by borges, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ветвь пальмы

Температура

Оптимальной температурой для содержания пальм считается диапазон +25…+27 °C. Сквозняки и резкие перепады температуры оказывают негативное воздействие на растения, ослабляя их.

Полив

Для правильного роста пальм важен регулярный полив. Засуха недопустима, но избыточное увлажнение корней также может привести к проблемам. Для предотвращения застоя воды необходим качественный дренаж.

При увеличении размеров растения потребуется больше дренажного материала, такого как щебень или керамзит. Полив зависит от температуры: в жаркое время воду добавляют через день, а в прохладных условиях — реже.

Освещение

Пальмы нуждаются в большом количестве непрямого света. Рассеянное солнечное или искусственное освещение подходит идеально. Прямые лучи солнца губительны, так как замедляют рост и могут повредить растение. Полутень считается наиболее комфортным вариантом.

Влажность воздуха

Опрыскивание листьев помогает поддерживать оптимальный уровень влажности, создавая для пальмы подходящий микроклимат. Протирать листья губкой не рекомендуется, так как у некоторых видов на поверхности имеются защитные "волоски", предотвращающие появление паразитов.

Уточнения

Па́льмовые или Па́льмы, или Аре́ковые (лат. Arecáceae, Pálmae, Palmáceae) — семейство однодольных растений.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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