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Почему пуансеттия — главный цветок зимних праздников

3:06
Садоводство

Новый год всё ближе, а значит, пора подумать о подарках для родных и друзей. Если среди ваших близких есть те, кто увлекается садоводством или выращиванием растений в домашних условиях, обратите внимание на пуансеттию, более известную как "рождественская звезда". Этот изящный цветок с яркими прицветниками не только украсит дом, но и станет символичным подарком на зимние праздники.

Пуансеттия
Фото: public-domain-image.com by Scott Bauer
Пуансеттия

Почему пуансеттия

Это вечнозелёное растение из Мексики зацветает именно на Рождество и Новый год. В природной среде кустарник достигает высоты до 4 метров, а в домашних условиях — до 50 см. Во время цветения вокруг невзрачных соцветий появляются яркие прицветники — красные, розовые или молочно-белые.

Цветок не только красив, но и довольно неприхотлив, при условии соблюдения правил ухода.

Основы ухода за пуансеттией в домашних условиях

Температура и свет:

Пуансеттия не переносит холода. Оптимальная температура — 18-20 °C.
Размещать растение лучше в светлом месте, но без прямых солнечных лучей. Идеально подойдёт полузатенённый угол.

Полив:

Поливайте растение только после просыхания верхнего слоя почвы. Используйте тёплую воду. Избегайте перелива, так как избыток влаги может вызвать гниение корней.

Влажность воздуха:

Пуансеттия любит повышенную влажность. Рекомендуется дважды в день опрыскивать воздух вокруг растения или использовать увлажнитель.

Почва и подкормка:

Используйте плодородную, воздушную почву, периодически её рыхлите.
Подкармливайте растение универсальными минеральными удобрениями каждые две недели, а зимой используйте составы с повышенным содержанием калия.

Советы по уходу после цветения

Чтобы растение радовало вас долгие годы, важно правильно ухаживать за ним после окончания цветения:

Обрезка:

После цветения обрежьте куст наполовину, оставив 4-5 точек роста.

Зимний уход:

Переместите растение в сухое место с температурой около +15 °C. Полив сократите до минимума.

Весенняя пересадка:

В конце весны срежьте слабые ветви, оставив 5-6 крепких побегов. Пересадите растение в больший горшок и поставьте на солнечное место.

Возобновление полива:

Возвращайтесь к регулярному поливу, обрезайте длинные побеги, чтобы сформировать аккуратный куст.

Почему пуансеттия — идеальный подарок

Её яркий вид, символичность и способность цвести именно на праздники делают её универсальным подарком, который оценят любители растений. При соблюдении правил ухода пуансеттия продолжит радовать своих владельцев и после Нового года, превращаясь в долгоживущего зелёного друга.

Уточнения

Молоча́й краси́вейший или пуансеттия (лат. Euphorbia pulcherrima) — растение рода Молочай (Euphorbia) семейства Молочайные (Euphorbiaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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